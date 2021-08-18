Kayserispor’da yol ayrımı! Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı...

Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı. Kulüp asbaşkanı Ali Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koşukavak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiklerini söyledi.

'SADECE DOKU TUTMADI...'

Çamlı, "Yalçın hoca ile iyi ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Onun tecrübesine ve oyun bilgisine de güvenimiz sonsuzdu. Sadece doku tutmadı." diye konuştu.

Geride kalan sezonun son haftalarında Kayserispor'un başına geçen Koşukavak, sarı-kırmızılı ekiple 5 maça çıkarak takımın ligde kalmasında rol oynamıştı.

Kayserispor, Koşukavak yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olmuştu.