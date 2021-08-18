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Giriş Tarihi: 18.8.2021 10:48

Kayserispor'da yol ayrımı! Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı...

Kayserispor’da yol ayrımı! Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı...

Sezonun ilk maçında Altay deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönen Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı. Yalçın Koşukavak, geçen sezonun son haftalarında Kayserispor'un başına geçmişti. Karagümrük'ten sonra Kayserispor da ilk haftada teknik adamını gönderdi.

Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı. Kulüp asbaşkanı Ali Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koşukavak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiklerini söyledi.

'SADECE DOKU TUTMADI...'

Çamlı, "Yalçın hoca ile iyi ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Onun tecrübesine ve oyun bilgisine de güvenimiz sonsuzdu. Sadece doku tutmadı." diye konuştu.

Geride kalan sezonun son haftalarında Kayserispor'un başına geçen Koşukavak, sarı-kırmızılı ekiple 5 maça çıkarak takımın ligde kalmasında rol oynamıştı.

Kayserispor, Koşukavak yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olmuştu.

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Kayserispor'da yol ayrımı! Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı...
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