Morinho'dan Trabzonspor'a övgü! "Şampiyonlar Ligi..."

İki takımın da üst düzey olduğunu belirten Morinho, "Konferans Ligi maçı olduğunu düşünmüyorum. Herkes Konferans Ligi gibi düşünüyor ama bu Şampiyonlar Ligi maçı havasında bir karşılaşma olacak. İki takımdan biri maalesef turu geçemeyecek ama her iki takımın da üst düzey takım olduğunu söyleyebilirim" dedi.



Morinho, savunma oyuncuları Samalling'in sakatlığıyla ilgili olarak ise, "Ufak bir sakatlık geçirdi. Çok çalıştı, ona güveniyorum. Küçük bir ağrı hissetti, onun üzerinde çalışıyoruz. Ibanez ile Mancini oynayabilir, onlara da güveniyoruz" diye konuştu.





"TURU ROMA'YA BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"



Morinho, Trabzonspor ile ilgili düşüncelerine yönelik ise şunları söyledi: "Öncelikle tarih görüyorum. Türkiye'de ve Avrupa'da şampiyon bir takım görüyorum. Organize bir takım görüyorum. Organize takımda kaliteli bir hoca ile oluyor. Büyük camia olduklarını hissediyoruz. Ne yapacaklarını iyi bilen bir oyuncu grubu var. Bize göre çok tecrübeliler. İki maçı da kazanmak istiyoruz. Turu Roma'ya bırakmak istemiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz."