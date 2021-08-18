‘Saldırı’dan PFDK’da

Marcao 44. madde uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Rakibe yapılan bu tür hareketlere 10 maç ceza çıkarken, Brezilyalı’nın takım arkadaşına saldırdığı için alt limit olan 5 karşılaşmadan men edilmesi bekleniyor
Giresun'da Kerem Aktürkoğlu'na hem kafa hem yumruk atan Marcao, VAR'dan gelen uyarı sonucu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Brezilya stoper, Giresunspor karşılaşmanıdaki "saldırısı" nedeniyle futbol disiplin talimatının 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Bu maddeden sevklerde cezanın alt sınırı 5 maçtan başlarken, maksimum 10 karşılaşmaya kadar çıkıyor. Rakipoyuncuyla değil takım arkadaşıylaolay yaşandığı için yaptırımın alt sınırınınBrezilyalı stopere uygulanmasıihtimali yüksek. Ancak Galatasaray yönetimi, PFDK'dan Marcao'ya gelecek cezaya itiraz etmeme kararı aldı.
RANDERS'A DA YOK
LIGDE uzun bir süre forma giyemeyecek olanMarcao, Randers maçında da yok! PSV ve St.Johnstone karşılaşmalarında toplam 3 sarı kartgören Brezilyalı stoper, Danimarka ekibine karşıyarınki maçta kurallar gereği de oynamayacak.
LUYINDAMA'YA PIYANGO!
PFDK'nın cezasını beklemeyecek olan Fatih Terim, Marcao'yu bir süre takımdan ayıracak. Kadro dışı kalması beklenen Marcao, bu olayla takım içinde dengeleri bozdu. Nelsson transferi üzerine satılması düşünülen Luyindama ile ilgili hem Fatih Terim hem yönetim planlarını değiştirdi. Satış listesinden hemen çıkartılan Kongolu stoper, takımda kalacak. Marcao'nunligde cezalı olduğu süreçtesavunmanın ortasındaLuyindama-Nelsson ikilisigörev yapacak.
BENİM PEŞİMDEN BÖYLE KOŞMADIN!
Giresun maçında stoper olarak oyuna sonradan dahil olan Alpaslan Öztürk maçın son bölümünde attığı depar ve Muslera ile yaşadığı hırs patlaması ile dikkat çekti. Uruguaylı kaleciyle birbirlerini tutup hırsla bağıran oyuncu taraftarın da alkışını alırken eşi Ebru Şancı, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi güldürdü. Eşinin depar anını kullanan Şancı, "Benim peşimden böyle koşmadın" yorumunu yaptı.
ASLAN'A YENI SPONSOR
G.SARAY'IN futbol ve kadın voleybol takımlarına Tunç Holding sponsor oldu… İmza törenine Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü ve Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı. Anlaşmanın futbol takımının çorap sponsoru ve voleybol takımının forma yaka sponsoru olarak imzalandığı açıklandı.