Salomon Rondon kimdir? Fenerbahçe’yle adı anılan Salomon Rondon kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'de son dakika transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün Solomon Rondon ile anlaşmaya vardığı iddiasının ortaya atılması sonrasında Salomon Rondon kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaşmaya başladı.

SALOMON RONDON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

José Salomón Rondón (d. 16 Mayıs 1989, Caracas), Venezuelalı futbolcudur. Şu an Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Aerbin takımında forvet pozisyonunda oynamaktadır. Venezuela millî takımı ile 2011 Copa America'da mücadele etmiştir.

SALOMON RONDON KARİYERİ

Aragua

Rondon futbola Venezuela'nın Aragua takımında başladı. 2 Sezon burada kaldı 49 maça çıktı ve 15 gol attı. Burada iyi bir performans sergileyen Rondon 2008 yılında La Liga 2 takımlarından Las Palmas kulübüne transfer oldu.

Las Palmas

İlk resmi maçına Barcelona B ile yapılan dostluk maçında çıktı. İlk sezonunda fazla forma şansı bulamadı 7 maça çıktı ve 2 gol atabildi. İkinci sezonunda kendisini kanıtlama şansı bulabildi. 2009-10 Sezonunda 39 maça çıktı ve 10 gol atıp iyi bir performans sergiledi. Las Palmas formasıyla toplam 46 maçta 12 gol attı. 19 Temmuz'da 3.5 Milyon euro karşılığında Málaga CF kulübüne transfer oldu.

Malaga CF

3.5 Milyon euro karşılığında Málaga'ya transfer olan Rondon ilk maçına kendi evlerinde 1-2 kaybettikleri Sevilla FC maçında çıktı. 2010-11 sezonunda Ligde 30 maçta 14 gol attı.Toplamda 2010-11 sezonunu 32 maçta 16 gol atarak harika kapadı. 2011-12 sezonunda Ligde daha fazla forma şansı buldu 36 maçta 11 gol attı. Málaga CF Formasıyla 67 maçta toplam 27 gol attı. Rondon'un adı 2012 yazında Trabzonspor ve Rubin ile anılıyordu.

Rubin Kazan

6 Ağustos Sabahı Rubin kulübü Rondon'u 13 Milyon euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı.