Verilecek her karara saygı duyarım

Olayadam Marcao, dün sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak özür diledi. İşte Brezilyalı'nın açıklamaları: "Maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve belki de beni affetmeyecek G.Saraylılar olduğunu biliyorum. Asıl acısını çektiğim kırmızı kart,maç oynamama, idari ve maddi cezalardançok büyük bir aşkla hizmetverdiğim bu camiada yönetilmesizor bir duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağırıma gidiyor. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda, o anki öfkeme yenik düştüm. Ailesi için yaşayan bir evlat olarakKerem'in anne ve babasından, elleriniöperek af diliyorum. KardeşimKerem'den çok özür diliyorum. Beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum ama sizden bir isteğim var; bu konunun bedelini ben ödemeliyim. Eşim veçocuklarım değil. Lütfen onlarıdaha fazla acıtmayın. Onlar bunu hak etmiyor."
SEN KAPTAN MISIN SUS DİYORSUN!
Kavganın Marcao cephesinde ise 'sus' işaretinin patlama noktası olduğu öğrenildi. Muslera ve Arda'nın ardından 3. kaptan olan Marcao'nun, saha içinde iki kez yerine geçmesi için uyardığı Kerem'in 'sus' demesine sinirlendiği ve "Sen kaptan mısın bana sus diyorsun" diye bağırarak saldırıya geçtiği ortaya çıktı.