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Giriş Tarihi: 18.8.2021

Verilecek her karara saygı duyarım

Verilecek her karara saygı duyarım
Olay adam Marcao, dün sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak özür diledi. İşte Brezilyalı'nın açıklamaları: "Maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve belki de beni affetmeyecek G.Saraylılar olduğunu biliyorum. Asıl acısını çektiğim kırmızı kart, maç oynamama, idari ve maddi cezalardan çok büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bir duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağırıma gidiyor. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda, o anki öfkeme yenik düştüm. Ailesi için yaşayan bir evlat olarak Kerem'in anne ve babasından, ellerini öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok özür diliyorum. Beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum ama sizden bir isteğim var; bu konunun bedelini ben ödemeliyim. Eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın. Onlar bunu hak etmiyor."

SEN KAPTAN MISIN SUS DİYORSUN!
Kavganın Marcao cephesinde ise 'sus' işaretinin patlama noktası olduğu öğrenildi. Muslera ve Arda'nın ardından 3. kaptan olan Marcao'nun, saha içinde iki kez yerine geçmesi için uyardığı Kerem'in 'sus' demesine sinirlendiği ve "Sen kaptan mısın bana sus diyorsun" diye bağırarak saldırıya geçtiği ortaya çıktı.

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Verilecek her karara saygı duyarım
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