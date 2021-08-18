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Giriş Tarihi: 18.8.2021 21:46 Son Güncelleme: 18.8.2021 21:47

Yeni Malatyaspor Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

AA
Yeni Malatyaspor Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Sadık Çiftpınar, eski kulübü Yeni Malatyaspor'la anlaşma sağladı. Deneyimli futbolcu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek "Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar." notu paylaşıldı.

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile yollarını ayıran stoper Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek "Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar." notu paylaşıldı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık, 2,5 sezonda 27 resmi müsabakada forma giydi. Tecrübeli stoper, Aralık 2019'da çapraz bağ sakatlığı ve sonrasındaki bel sorunları nedeniyle uzun süre forma şansı bulamadı.

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Yeni Malatyaspor Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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