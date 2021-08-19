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Giriş Tarihi: 19.8.2021

Çıkarlarımızı düşüneceğiz

Çıkarlarımızı düşüneceğiz

Fatih Terim, Marcao’ya verilecek ceza ile ilgili net konuştu: “Marcao bir hata yaptı. Cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi görünüyor. Değerlere zarar vermeden, kulüp çıkarlarımıza göre ilerleyeceğiz”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Randers ile oynayacakları maç öncesi önemli açıklamalar yaptı. Konuşmasının ana gündemi Marcao olan tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
MARCAO bir hata yaptı. Cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi de görünüyor. Galatasaray değerlerini, camiamızın en önemli isimleri ile birlikte görerek, yaşayarak öğrendim. Galatasaray değer ve menfaatlerini koruyacağımdan herkes emin olsun..
AKIL vermeler, yönlendirmeler! Kimin ne maksatla hareket ettiğini görecek kadar tecrübeliyiz. Değerlere zarar vermeden, kulüp çıkarları neyse ona göre hareket edeceğiz.

BU OLAYIN DİSİPLİNLE ALAKASI YOK
BU olay, akredite alanında cereyan etti. Dolayısıyla, bunu yönetmek kolay değil ama bir şey saklamıyoruz.
MARCAO da 35 yaşında değil. Kerem ile aralarında 2 yaş var. Özrünü diledi. Herkes hata yapıyor. Kerem ile toparlayacağız. Olmaması için her şeyi yapardık ama bireysel hataların önlemi yok. Bunun disiplinle alakası yok. Anlık bir olay.
7 Eylül'e kadar transferle ilgili tasarruflarımız olacak. Şu an Marcao'nun yerine transfer konuşmak için çok erken.

OĞULCAN SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTU
G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan krizini de bitirdiklerini açıkladı. Rizespor Başkanı Tahir Kıran ile anlaşabileceklerini daha önce de söylediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, 25 yaşındaki hücum oyuncusuna karşılık Çaykur Rizespor'a Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ı ise kiralık verdiklerini duyurdu.

TAKIMIMA GÜVENİYORUM
RAKİP hakkında da değerlendirme yapan Fatih Terim, "Randers'ı analiz ettik. Mücadele gücü yüksek, bire birde agresif ve tempoyu yükseltebilen, temaslı oynayan bir takım. İkili maçlarda dikkatli olmak gerekiyor. 'Nasıl olsa 2. maç var' dememek gerekiyor. En iyi sonucu almak istiyoruz. Takımıma güveniyorum" diye konuştu.

İŞTAHLARI KABARDI BU İŞLERE TOKUZ!
GALATASARAY değerlerini her zaman koruduklarını vurgulayan Terim, "Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de mağdur duruma düşeni yalnız bırakırız! Bu olayın sahada olması herkesin iştahını kabarttı. Ancak Galatasaray biz bu işlere tokuz dedi" ifadelerini kullandı ve Mbaye Diagne ile ilgili ise şöyle konuştu:

DIAGNE ÇOK İYİ GIDIYOR
"Diagne bize katkısı olan bir futbolcu. İlk geldiğinde şampiyonluk yolunda bize çok katkı vermişti. Sonra gitti geldi, farklı bir Diagne var. Galatasaray'ın bana verdiği profesyonel kadroyu daima kullanmak isterim. Kendisi iyi gidiyor, inşallah daha iyi işler yapacaktır."

'STADIMIZ YETİŞMİYOR'
Terim, Türk Telekom Stadyumu'nun henüz hazır olmadığını da söyledi: "Yazışmaları gördüm, stat maalesef Hatay maçına yetişmiyor. Randers ile rövanş maçını da stadımızda oynayabileceğimizden emin değilim. Üzgün müyüm? Evet."

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