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Giriş Tarihi: 19.8.2021 10:20 Son Güncelleme: 19.8.2021 10:30

Randers maçı öncesi formül ne olacak? Galatasaray'da Marcao krizinin etkileri...

Randers maçı öncesi formül ne olacak? Galatasaray’da Marcao krizinin etkileri...

Galatasaray'da Marcao krizi devam ediyor. Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve ardından da yumruk atan Brezilyalı stoper kadro dışı bırakıldı. Marcao daha sonra yayınladığı bir videoyla Galatasaray camiasından, taraftarlaradan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi. Fakat yaşanan olayın krizleri Galatasaray'da devam ediyor. Galatasaray'da Marcao'nun kadro dışı bırakılması Avrupa'daki ve ligdeki maçlarını nasıl etkileyecek? Sabah Spor yazarı Bülent Timurlenk

Galatasaray'da Marcao'nun yarattığı krizin etkileri devam ediyor. Marcao'nun kadro dışı bırakılmasının ardından kadro yapısının nasıl olacağı merak ediliyor. Galatasaray, Marcao'nun yokluğunda nasıl bir formül bulacak? Sabah Spor yazarı Bülent Timurlenk bugünkü köşe yazısında krizin etkilerini kaleme aldı. Diğer yandan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'u nasıl maçlar bekliyor? İşte Bülent Timurlenk'in yazısı...

GALATASARAY'IN RANDERS MAÇI FORMÜLÜ NASIL OLACAK?

"St. Johnstone ve Giresunspor maçlarında alınan skorlarla, 'Bir raya girdi' diyebileceğimiz Galatasaray'da bu maçta cezalı olsa da Marcao'nun yarattığı kriz, elbette ki takımı etkileyecek. Giresun maçında stoperlere yapılan baskıya çözüm bulunamaması, Taylan'ın top kayıpları, Galatasaray'ın eksileri…

"TAKIM SAVUNMASI HÜCUMDAN DAHA ÖNEMLİ"

Ancak takım oyununa büyük katkıda bulunan Diagne ve kalitesiyle Feghouli'nin rakip için büyük tehdit olduğu ortada. Randers elbette bir PSV değil ama deplasmanda oynadığınız ilk maçı telafi edecek kadar sağlam bir takım savunması, hücumdan çok daha önemli.

TRABZONSPOR, ROMA DEFANSINI GEÇMELİ

Avrupa randevularında en zorlusu elbette ki Trabzonspor'un… Jose Mourinho'nun takımı Dzeko'yu kaybetti ve yeni santrforları Tammy Abraham ancak rövanşa yetişecek. Defans göbeğinde de Smalling sakat. İtalyan ekibinin orta sahasında Cristante, Veretout, Zaniolo ve Pellegrini dörtlüsü, ön tarafta da Mkhitaryan tehdidi var.

TRABZONSPOR'DA İTALYA TAKIMLARINI BİLEN 3 OYUNCU: GERVİNHO, BRUNO PERES HAMSİK

Trabzonspor'un iki eski Romalısı, Peres ile Gervinho, o ligin usta isimlerinden Marek Hamsik ve Malatya'da 5 gol atan görkemli forvet hattı ilk maçta Mourinho'nun defansını geçerse tur şansından bahsedebiliriz.

SİVASSPOR EVİNDE MUTLAK KAZANMALI

Danimarka Ligi'nde 5 maçta mağlubiyeti olmayan, 11 gol atan Kopenhag, Avrupa sahnesinde de 4 karşılaşmada 14 gol atarak Sivas'a rakip oldu. Konya'ya karşı hücumdaki verimsizlikle, Kopenhag'ı elemek zor. Rıza Çalımbay'ın takımı yoğun fikstürden etkilendi.

Max Gradel'in çözmesi gereken bir 90 dakika. Kopenhag'ın geride kalan iki turda evindeki maçları 4-1 ve 4-2 kazandığını unutmamak lazım. Bu yüzden Sivasspor evinde taraftarının da desteğini alarak mutlak ve mutlak surette kazanmalıdır.

FENERBAHÇE 'ELEDİK' SKORUNU BULABİLMELİ

Serdar Dursun ve Enner Valencia'nın yokluğunda çare gibi görünmese de tek alternatif Samatta'ydı ama o da listeye yazılmadı. F.Bahçe de G.Saray ve Sivas gibi ters fikstürde olan bir İskandinav ülkesini çekti. Rakibin oynadığı resmi maç sayısı 6…

Deplasmanda gol avantajı kuralı kalktığından itibaren iç saha maçlarında ev sahibi takımların maksimum risk alıp ilk karşılaşmadan turu ceplerine koyma fikri ağır basacak. Bir yıl sonra Kadıköy'de taraftarın desteği ile Fenerbahçe'nin Finlandiyalı rakibini 'Eledik' skoruyla buradan göndermesi gerekir.

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Randers maçı öncesi formül ne olacak? Galatasaray'da Marcao krizinin etkileri...
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