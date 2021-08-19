Randers maçı öncesi formül ne olacak? Galatasaray’da Marcao krizinin etkileri...

"TAKIM SAVUNMASI HÜCUMDAN DAHA ÖNEMLİ"

Ancak takım oyununa büyük katkıda bulunan Diagne ve kalitesiyle Feghouli'nin rakip için büyük tehdit olduğu ortada. Randers elbette bir PSV değil ama deplasmanda oynadığınız ilk maçı telafi edecek kadar sağlam bir takım savunması, hücumdan çok daha önemli.