Evinde kükrer İstanbul’da turlar

Kerem Aktürkoğlu ile 26’da öne geçen G.Saray, savunmadaki basit hatalarının bedelini 54’te Lauenborg’un golü ile ödedi. Aslan, haftaya perşembe günü evinde kazanması halinde Avrupa Ligi’nde gruplara kalacak
MUSLERA'DAN DÖRTTE 4! Danimarka'da Randers karşısında zaman zaman yaptığı hatalarla şaşırtan Muslera, kalesini yine gole kapatamadı. Avrupa kupalarında bu sezon 4. maçında da gol yiyen 35 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi PSV (1-5, 1-2), St. Johnstone (1-1) ve Randers (1-1) karşılaşmalarında toplam 9 golü kalesinde gördü.
GEDSON GELİRSE BİZİ TERCİH EDER!
FATİH Terim, Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Gedson Fernandes hakkında şu yorumu yaptı: "Sanırım onu Türkiye'den başkaları da istiyor. Benfica'nın vermeyeceğini düşünüyoruz ilişkilerimiz nedeniyle. Türkiye'ye gelirse Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceği de bir gerçek. Bir gün vermeye karar verirlerse biz hazırız, onlar da biliyor."
GELENEK BOZULMADI
DEPLASMANDA St. Johnstone'u 4-2 deviren G.Saray, Randers ile berabere kalınca, Mart 2013'ten bu yana süren geleneği bozamadı. Aslan, Avrupa'da 8 yıldır dış sahada üst üste 2 kez kazanamadı.
KEREM YİNE BOŞ GEÇMEDİ! G.SARAY'I Avrupa Ligi elemelerinde Kerem Aktürkoğlu sırtlıyor. St. Johnstone ile İstanbul'da yapılan maçta asist yapıp deplasmandaki karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu dün de fileleri sarstı. Takımınıntek golünü atan Kerem,son 3 Avrupa müsabakasında2 gol ve 3 asistlikskor katkısı verdi.