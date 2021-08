Gecenin kazananı

26 Ağustos'taki rövanşta her türlü beraberlik F.Bahçe'yi gruplara taşıyacakkadrosu açıklandığında kulübeden gelebilecek Ferdi ve Nazım dışında başka isim görünmüyordu. Pereira hem sakatlıklar hem de FFP kısıtlaması nedeniyle elde kalan kısıtlı malzemeyle en iyisini sahaya sürmeye çalışmış.maçın ilk yarısında çok ürkek bir görüntüdeydi. Sürekli gerideki üç stoper risk oluşturmayacak paslarla oyunu soğuttu. Sarı-lacivertlilerin ilk yarıda neredeyse pozisyonu yoktu. Ancak Fransız hakem Bastien Fenerbahçe 'nin çok net bir penaltısını vermedi.yarıda takımın en iyisi İrfan, iki pozisyona girdi. İlkinde net fırsatı rakip savunmaya nişanladı. İkincisinde ise talihsiz şekilde sakatlandı. Tıkanan oyunda 'kulübeden kim gelecek' diye merak edilirken sahneye genç Muhammed çıktı.oyuncu uzaktan attığı golle takımına skor avantajını getirdi. Sarı-lacivertliler bu dakikadan sonra çok daha öz güvenli oynamaya başladı. Pereira sahaya Arda Güler'i de atarak büyük cesaret gösterdi. Fenerbahçe rövanş öncesi avantajı yakalamayı bildi.62.20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya , attığı golle herkesi mest etti.genç orta saha, oyuna dahil olduktanF.Bahçe'ye galibiyeti getiren sayı1 Ocak 2001 İstanbul doğumlu orta saha oyuncusu, 1 Temmuz 2016'da Fenerbahçe altyapısına katıldı. Geçen sezonu TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da geçiren Muhammed, bu sezon eve geri döndü. Bolu'da 22 resmi maça çıkarken 4 gol, 1 asistle oynadı. U15, U17, U18, U19 seviyelerinde milli formayı toplam 18 kez giydi.Forvetsiz Fenerbahçe'nin kulübesinde sadece 6 isim yer alırken, yaş ortalaması 20.5 olarak dikkat çekti. Berke (21), Ertuğrul (18), Ferdi (21), Muhammed (20), Arda (16), Nazım (27). 55. dakikada Ferdi-İrfan Can, 62'de Mesut- Muhammed, 67'de de Novak-Arda değişikliği geldi. 3 genç yıldız oyuna girdikten sonra takım hareketlendi. Muhammed gibi Arda da ilk kez Avrupa arenasında boy gösterdi.F.Bahçe önceki gün tanıtımı yapılan 3. formasıyla sahadaydı. Muhammed golden sonra alışık olunduğu üzere formanın göğsünde olan logoyu öpmek istedi ancak yerinde olmadığı için öpemedi.F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, basın toplantısına iki genç yıldızı ile birlikte çıktı. Portekizli hoca, "Gururluyum. Sahada iki büyük karakter gördüm. Avrupa'nın büyük kulüplerinden Porto'nun altyapısında 5 sene çalıştım. Arda Güler kalitesinde çok az oyuncu gördüm. Aynı şey Muhammed için de geçerli. Kendilerini geliştirirlerse Türk futbolu için çok iyi futbolcular olacaklar" derken genç yıldızlar duygularını şöyle dile getirdi: Muhammed: Ben Fenerbahçeli doğdum. Benim hayallerim burada kupa kazanmak ve burada yıllarca forma giymek. Her zaman gelişmek zorundayım. Bu gol bugünde kaldı, yarın yeni bir gün. Arda Güler: Hocama şans verdiği için teşekkür ederim. Aileme ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri frikikte topun başına geçmeyi çok istedim. Bu sefer olmadı ama bir dahakine olacak. Büyüdükçe küçülmemiz lazım ki altyapıdaki kardeşlerimiz de bizim gibi bu sahaya çıksın, hayallerini gerçekleştirsin.