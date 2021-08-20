Gecenin kazananı

Giriş Tarihi: 20.8.2021

Avrupa’da mücadele eden 4 takım içinde tek galibiyeti Kanarya aldı. Forvetsizlikte Zajc’ı ileride kullanan Kanarya’nın beklediği gol, dünya yıldızı Mesut’un yerine oyuna giren Muhammed’den geldi. Hem maç hem de genç bir yıldızk azanıldı