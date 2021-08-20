Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester Unitedlı Aaron Wan-Bissaka hapse girebilir
Giriş Tarihi: 20.8.2021 10:50 Son Güncelleme: 20.8.2021 10:51

Manchester Unitedlı Aaron Wan-Bissaka hapse girebilir

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Manchester Unitedlı Aaron Wan-Bissaka hapse girebilir

Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka ehliyetine el konulmasına rağmen araba kullanmakla suçlanıyor. İngiliz oyuncu 6 ay hapis cezası alabilir. Wan-Bissaka şimdiye kadar suçunu kabul etmedi.

Bu sezon kadrosuna Jadon Sancho ve Raphael Varane'ı katarak şampiyonluk için iddialı bir konuma gelen Manchester United'da Aaron Wan-Bissaka şoku yaşanıyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın sağ bekte değişilmez ismi olan İngiliz oyuncunun daha önce ehliyetine el konulmuştu. İngiliz basını Wan-Bissaka'nın ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çaptırılabileceğini yazdı.

İngiltere'de ehliyetsiz araba kullanmanın cezası 6 ay koşulsuz hapis, ancak bu ceza toplum hizmetine de dönüştürülebiliyor. Wan-Bissaka şimdiye kadar suçunu kabul etmedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Aşı olmayan öğrenci ve öğretmene PCR testi şartı
Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan üzen haber! Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!
Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine Toplantısı kararları ile yasaklar geri geldi mi?
Son dakika: Fatih Terim'den Marcao'nun cezasına tepki! Gedson Fernandes sözleri...
Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçları sonrası yıldız isme tepki! "Takımı 10 kişi oynattı"
Meteoroloji'den son dakika olağanüstü uyarı! Korkutan harita: Türkiye'nin yarısından fazlası...
Son dakika: Marcao'nun Kerem'e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu!
Altın fiyatları için yön yukarı döndü! Uzman isimden çarpıcı altın yorumu: Bu fiyatlardan altın alınır mı?
Son dakika: Fenerbahçe'de forvet operasyonu! Fransızların Dembele kararı...
Antalya'da elle muayeneye taciz suçlaması!
Koruya komşu evlere talep artıyor
Koruya komşu evlere talep artıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester Unitedlı Aaron Wan-Bissaka hapse girebilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA