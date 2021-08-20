Manchester Unitedlı Aaron Wan-Bissaka hapse girebilir

Bu sezon kadrosuna Jadon Sancho ve Raphael Varane'ı katarak şampiyonluk için iddialı bir konuma gelen Manchester United'da Aaron Wan-Bissaka şoku yaşanıyor.
Kırmızı Şeytanlar'ın sağ bekte değişilmez ismi olan İngiliz oyuncunun daha önce ehliyetine el konulmuştu. İngiliz basını Wan-Bissaka'nın ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çaptırılabileceğini yazdı.
İngiltere'de ehliyetsiz araba kullanmanın cezası 6 ay koşulsuz hapis, ancak bu ceza toplum hizmetine de dönüştürülebiliyor. Wan-Bissaka şimdiye kadar suçunu kabul etmedi.