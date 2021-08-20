Nefesi yetmedi

Diks’in golüne James ile yanıt veren Yiğido’nun kalesi 1 dakika sonra tekrar düştü. Temsilcimiz, Danimarka ekibine üstünlük kursa da maçı çeviremedi
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Sahasındaki karşılaşmaya iyi başlayan Yiğidolar'da Kayode'nin 11.dakikada sağ çaprazdan çektiğişutta top direkten döndü. 32'de Hakan Arslan cezasahası içinde rakibin müdahalesiyleyerde kalırkenhakem devam kararı verdi. İlk yarı golsüz eşitlikle geçilirken 55'te Danimarka temsilcisi golü buldu. Soldan kullanılanköşe vuruşunda topkaleci Ali Şaşal Vural'dansekti, dönen topu Kevin Dikstamamlayarak Kopenhag'ıöne geçirdi. 59'da Yiğidolar, Leke James ile eşitliği yakaladı ancak 60'ta Kopenhag,Jens Stage ile skoru 2-1'e getirdi. Sivasspor maça ağırlığını koysa da aradığı golü bulamadı. 82'de de rakibin eline çarpan topta temsilcimiz bir kezdaha penaltı bekledi ancakhakem yine devam ettirdi. Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'a mağlup olup 19 maçlık yenilmezlik serisi biten Yiğido, bu sonuçla Avrupa'da da bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Rövanş 26 AğustosPerşembe günü saat 20.00'deDanimarka'da oynanacak.
BİR GÖRÜŞ
FATİH DOĞAN
Tecrübe farkıyla Kopenhag...
Avrupa kupalarının gediklisi, iki sezon öncesinin çeyrek finalisti Kopenhag, tecrübe farkıyla ilk maçı kazandı. Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın, rakibin kadro ve kondisyon üstünlüğünü de dikkate alarak yaptığı başlangıç stratejisi doğruydu. Önde basması, çok koşup rakibi yıpratmasıyla bilinen Danimarka ekibi, Çalımbay'ın orta sahada tatlı-sert futboluyla oyunbozan, kanatlardan hızlı çıkışlar yapan takımı karşısında gole kadar bocaladı. Hakemin Sivas lehine verdiği doğru kararlarda bile itiraz etmeleri ilk yarıda oyun açmaktaki çaresizliklerinin görüntüsüydü. Azubuike gayretli olsa da Sivas, orta sahada cezalı Fajr'ın eksikliğini hissetti. Buna rağmen ilk 45'te Sivas geçişleri iyi kapattı. Duran topta 55'te Diks fırsatçılığını konuşturmasa, Kopenhag gol atamama stresine girip alacağı risklerle fırsat verebilirdi. Ancak Sivas, James ile cevap verse de 1 dakika sonra Stage'in golüne engel olamadı. Bu hata, tecrübesizlik kokan büyük bir hata... Kopenhag deplasmanı zor olsa da Sivas turu geçip, gruplara kalabilecek potansiyele ve şansa sahip...