VITOR PEREIRA: PORTO'DA YILLARCA ÇALIŞTIM, ARDA GÜLER GİBİSİNİ ÇOK AZ GÖRDÜM

Vitor Pereira da Arda Güler'e övgüler yağdırarak, "Porto'da yıllar boyunca altyapıda görev aldım ama Arda Güler'in karakterinde ve yeteneğinde çok az oyuncu gördüm. Aynı şekilde Muhammed için de bu sözlerim geçerli. Kendilerini geliştirirlerse, Türk futbolu için çok iyi futbolcular olacaklar" şeklinde konuştu.