Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Muhammed Gümüşkaya'nın harika golüyle 1-0 kazandığı Helsinki maçında 68. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki Arda Güler performansıyla büyük alkış aldı. Maçın son anlarında genç yıldıza frikiği attırmayan Jose Sosa ise sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe taraftarları Arjantinli yıldızla ilgili binlerce paylaşım yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi evinde ağırladı.
Sarı-Lacivertliler'in 20 yaşındaki oyuncusu Muhammed Gümüşkaya attığı harika golle takımına galibiyeti getirerek maça damga vurdu.
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki orta sahası Arda Güler de mücadelenin 68. dakikasında oyuna girerek Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı.
SOSA FRİKİĞİ ARDA GÜLER'E BIRAKMADI
Oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan Arda Güler, 90. dakikada ise Jose Sosa ile birlikte frikiğin başına geçti.
Ancak 36 yaşındaki Arjantinli yıldız, frikiği genç oyuncuya bırakmak yerine vuruşu kendisi kullandı.
ARDA GÜLER: ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ O FRİKİKTE TOPUN BAŞINA GEÇMEYİ ÇOK İSTİYORDUM
Maç sonrası galibiyet golünü getiren Muhammed Gümüşkaya ve hocası Vitor Pereira ile kameraların karşısına geçen Arda Güler şu ifadeleri kullandı:
"Hocama şans verdiği için teşekkür ederim. Aileme ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Muhammed abiyi de golünden dolayı kutluyorum. Bizim çok çalışmamız lazım, abilerimizden çok şey öğrenmemiz lazım.
Çocukluğumdan beri o frikikte topun başına geçmeyi çok istiyordum. Geçtim ama bu sefer olmadı, inşallah bir dahaki sefere golümü atacağım."
VITOR PEREIRA: PORTO'DA YILLARCA ÇALIŞTIM, ARDA GÜLER GİBİSİNİ ÇOK AZ GÖRDÜM
Vitor Pereira da Arda Güler'e övgüler yağdırarak, "Porto'da yıllar boyunca altyapıda görev aldım ama Arda Güler'in karakterinde ve yeteneğinde çok az oyuncu gördüm. Aynı şekilde Muhammed için de bu sözlerim geçerli. Kendilerini geliştirirlerse, Türk futbolu için çok iyi futbolcular olacaklar" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın maçın son anlarında kazanılan frikiği Arda Güler'e bırakmaması sosyal medyayı da salladı.
Birçok Sarı-Lacivertli taraftar, Arjantinli oyuncuya sert tepki gösterdi. İşte o mesajlar...
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