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Giriş Tarihi: 22.8.2021 01:34 Son Güncelleme: 22.8.2021 01:34

Merih Demiral Atalanta kariyerine 3 puanla başladı!

AA
Merih Demiral Atalanta kariyerine 3 puanla başladı!

İtalya Ligi'nin ilk haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, deplasmanda Torino'ya konuk oldu. Milli futbolcunun ilk 11'de başladığı müsabakayı Atalanta son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı.

Serie A'da son birkaç sezondur zirveye oynayan takımlardan olan Atalanta, 2021-2022 sezonunun ilk maçında Torino'ya konuk oldu.

Konuk ekip, maça hızlı başladı ve 6. dakikada Muriel'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Atalanta'nın üstünlüğüyle geçilirken 79. dakikada ev sahibi Torino, Bellotti ile skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşmanın son anlarında sahneye çıkan Piccoli, 90+3. dakikada konuk Atalanta'ya galibiyeti getiren golü attı: 1-2. Atalanta, Torino'yu 2-1 yenerek yeni sezona galibiyetle başladı.

Atalanta'nın sezon başında Juventus'tan kiraladığı milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 83 dakika sahada kalırken, 23. dakikada rakibine yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

Ligde gecenin diğer maçında ise Empoli'ye konuk olan başkent ekibi Lazio, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak yeni sezona galibiyetle başlayan takımlardan oldu.

Serie A'nın ilk haftasına yarın ve pazartesi günü oynanacak 6 müsabaka ile devam edilecek.

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Merih Demiral Atalanta kariyerine 3 puanla başladı!
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