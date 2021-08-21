Premier Lig A Spor’da

DÜNYANIN en iyi ligi olarak kabul edilen ve yüz milyonlarca Euro'luk yıldızları ile göz kamaştıran Premier Lig'den her cumartesi 17.00'de bir maç naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan naklen yayınlanacak. Şölen bugün Leeds United-Everton maçı ile başlıyor. Futbolseverler gelecek haftalarda da Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen Mohamed Salah, Kevin DeBruyne, Bruno Fernandes, Lukaku ve milli yıldızımız Çağlar Söyüncü ile Premier Lig'in yolunu tutan OzanTufan'ı izleyebilecekler. AyrıcaPremier Lig'de tüm maçların özetleride yine A Spor'da olacak…