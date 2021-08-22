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Giriş Tarihi: 22.8.2021 10:08 Son Güncelleme: 22.8.2021 10:16

Son dakika: Kaan Ayhan'dan Sassuolo'ya Beşiktaş resti: Gönderin gideyim

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Kaan Ayhan’dan Sassuolo’ya Beşiktaş resti: Gönderin gideyim

Beşiktaş'ın transferi için şartları zorladığı milli stoper yarın Sassuolo yetkilileri ile görüşecek. Ferrari ve Chiriches'in arkasında yedek beklemekten rahtsız olduğunu dikrekt olarak Sassuolo yönetimine iletecek olan Kaan Ayhan, "Beni gönderin gideyim. Kulübede oturmak değil oynamak istiyorum" diyecek. Bu arada Siyah-Beyazlılar'da genç kaleci Utku Yuvakuran ise Kayserispor'a gidiyor.

Beşiktaş'ın stoper transferi için şartlarını zorladığı ancak Sassuolo'nun kadroda tutacağını belirttiği Kaan Ayhan, yarın kulüp yetkilileri ile görüşerek ayrılığına izin verilmesini isteyecek.

İtalyan ekibi Sassuolo'nun Hellas Verona ile karşılaştığı maçta yedek oturan milli futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu, Ferrari ile Chiriches'in arkasında beklemek istemediği belirtildi.

26 yaşındaki savunmacının kulüp yetkilileriyle yapacağı görüşmede önünün açılmasını talep edeceği kaydedildi. Siyah-Beyazlı ekip Kaan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Sassuolo'nun anlaşmaya yanaşması halinde Beşiktaş, milli stoperi, 1 yıllığına kiralayacak sezon sonu ise maddeyi devreye sokarak artı 3 yıl daha sözleşme yapacak.

DOĞAN'IN YERİNİ UTKU DOLDURACAK
Beşıktaş'ta kaleye Mert Günok'un transferi sonrası Utku Yuvakuran gözden çıkarıldı. Yeni sezon öncesi 3 yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki eldiven için Yukatel Kayserispor'un girişimlere başladığı ifade edildi.

Doğan AlemdarRennes'e bonservisiyle gönderen sarı-kırmızılıların, kaledeki boşluğu Utku ile doldurmak için Beşiktaş'a teklif yaptığı ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Gaziantep kadrosuna alınmayan Utku'nun yerine Mert kulübedeydi.

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Son dakika: Kaan Ayhan'dan Sassuolo'ya Beşiktaş resti: Gönderin gideyim
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