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Giriş Tarihi: 23.8.2021 22:43 Son Güncelleme: 23.8.2021 22:51

Son dakika: Alexander Sörloth’un yeni takımını açıkladılar! Kimse beklemiyordu ne Fenerbahçe ne Marsilya

Son dakika: Alexander Sörloth’un yeni takımını açıkladılar! Kimse beklemiyordu ne Fenerbahçe ne Marsilya…

Son dakika haberi… Trabzonspor’da forma giydiği dönemde Süper Lig’i gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig’e transfer olmuştu. Almanya’da geçirdiği ilk sezonda beklentileri karşılayamayan Norveçli golcü, Leipzig’in yeniden kiralayacağı isimlerde başı çekiyor. Transfer döneminde ismi sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Sörloth’un yeni takımını açıkladılar. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor forması giyen ve performansıyla futbolseverleri etkilemeyi başaran Alexander Sörloth, sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra performansında düşüş görülen Norveçli golcünün bu sezon bir başka takıma kiralanması bekleniyor.

Trabzonspor'dan Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer olan golcü oyuncu, Almanya Ligi'nde geçirdiği ilk sezonda beklenen patlamayı yapamadı.

Sezonun büyük bir bölümünü gol atamadan tamamlayan Sörloth, son haftalara doğru yükselişe geçse de Leipzig'in yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünülmüyor.

Bu sezon hakkında birçok açıklama yapılan golcü oyuncu ile Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesinde yer alıyordu.

Fransız ve Alman basınında çıkan haberlerde Marsilya ile büyük ölçüde anlaştığı söylenen Sörloth için Fenerbahçe'de yoğun çaba gösteriyordu.

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklamada, Sörloth ile anlaşıldığı haberlerini yalanlamıştı.

Sarı-lacivertlilerin forvet hedeflerinde Sörloth'un dışında birçok alternatif isim yer alıyor. Yeni golcüsünü henüz bulamayan Fenerbahçe, Sörloth şansını kaybetti.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!

DHA, Leipzig'den gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Alexander Sörloth'un yeni takımını açıkladı.

Habere göre, Sörloth'un Süper Lig'e geri dönme ihtimali de kalmadı.

Doğan Haber Ajansı, Leipzig'in kadroda düşünmediği Alexander Sörloth'un, İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a kiralandığını açıkladı.

Leipzig ve Real Sociedad'dan henüz resmi bir açıklama gelmese de Sörloth'un kariyerine Süper Lig dışında bir ligde devam etmesi bekleneler arasındaydı.

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Son dakika: Alexander Sörloth’un yeni takımını açıkladılar! Kimse beklemiyordu ne Fenerbahçe ne Marsilya…
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