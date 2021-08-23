Son dakika: Bükreş başkanı ’Galatasaray’a sattım’ demişti! Fatih Terim Morutan transferinde son noktayı koydu...

Fatih Terim'in açıklamlarından satır başları şu şekilde;

"1-0 mağlup başladık. Son zamanlarda genelde böyle başlıyoruz. Geri dönüşümüz iyi oldu. Özellikle ilk yarı çok gol kaçırdık.

Epeydir duran toplardan gol atmıyorduk. Luyindama'nın golü geldi. Bana göre bugünün 3 puanı alması gereken takımı Galatasaray'dı. Bundan daha da güzel oynayacağız, herkes emin olabilir.