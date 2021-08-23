"Süper Lig Puan Durumu" 2. Hafta maçlarının tamamlanmasının ardından sporseverler tarafından merak edilerek TFF ile güncel 2. Hafta Süper Lig puan durumu sıralama tablosu nasıl? sorusu üzerinden araştırılıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2. Hafta Süper Lig Puan durumu ve 2. Hafta maç sonuçları - 3. Hafta fikstürü şöyle;
Ligin 2. Haftasında oynanan müsabakaların ardından puan durumu sıralaması şöyle şekillendi;
NOT: Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası puan durumu ve maç sonuçları güncellenecektir.
Süper Lig'in 2. Haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle,
3. haftada oynanacak karşılaşmalar şu şekilde;