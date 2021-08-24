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Giriş Tarihi: 24.8.2021 14:40 Son Güncelleme: 24.8.2021 15:29

Aytemiz Alanyaspor Hollandalı Leroy Fer'le anlaştı

MEHMET AL MEHMET AL
Aytemiz Alanyaspor Hollandalı Leroy Fer’le anlaştı

Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor Hollandalı oyuncu Leroy Fer'i bu gün kulüp binasında yapılan imza törenine eşi ve çocuğu ile birlikte 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Aslında bu imza geçen hafta atılacaktı ancak Fer'in gelmesi biraz gecikti. Kulübümüze katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Gücümüze güç katacaktır. Aramıza hoş geldin." dedi.

Aytemiz Alanyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı oyuncu Leroy Fer ise, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk andan itibaren bir aile ortamı gördüm. Çok sıcak bir karşılama oldu. Ben de elimden gelenin en iyisini Alanyaspor için vereceğim." diye konuştu.

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Aytemiz Alanyaspor Hollandalı Leroy Fer'le anlaştı
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