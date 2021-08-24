Aytemiz Alanyaspor Hollandalı Leroy Fer’le anlaştı

Aytemiz Alanyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı oyuncu Leroy Fer ise, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk andan itibaren bir aile ortamı gördüm. Çok sıcak bir karşılama oldu. Ben de elimden gelenin en iyisini Alanyaspor için vereceğim." diye konuştu.