Kaan Ayhan için 2 seçenek!

Beşiktaş, milli stoper için Sassuolo’ya iki teklif sundu: 1-Dört taksitte 4.5 milyon Euro verelim, 2- 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla bir sezon kiralayalım
Beşiktaş'ta yerli stoper olarak düşünülen ilk isim olan Kaan Ayhan'da pazarlıklar tam gaz sürüyor. İtalyanlar'ın ısrarla geri çevirmesine rağmen tekliflerini yineleyen siyah-beyazlılar oyuncunun da Beşiktaş'a gelmek istemesini koz olarak görüyor. Görüşmelerde son gelinen noktayı SABAH Spor açıklıyor. Masata 2 teklif var: 1-4.5 milyon Euro bonservis verelim ama 4 taksitte ödeyelim. 2-Altı milyon Euro satın alma maddesi ile bu sezon kiralayalım. İtalyanların ise ilk teklife "3.5 milyon Euro peşin isteriz" diye yanıt verdiği ifade edildi. Beşiktaş eğer bu hafta sonuç alamazsa başka isimlere yönelecek.