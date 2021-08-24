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Giriş Tarihi: 24.8.2021 21:49 Son Güncelleme: 24.8.2021 21:49

PSV Benfica maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi PSV Benfica maçı ne zaman, saat kaçta?

PSV Benfica maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi PSV Benfica maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi Play-off mücadelesi, rövenaş maçları kapsamında PSV Eindhoven ile Benfica karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmayı Benfica’nın 2-1’lik skorla kazanması sonrasında bugünkü rövanş maçında Hollanda ekibi PSV mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler PSV Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan PSV Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Devler Ligi play off turu maçları rövanşında PSV Eindhoven ile Benfica yeşil sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Eşleşmenin ilk maçı Benfica'nın galibiyetiyle sonuçlanırken, rövanş maçını izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyenler PSV Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
PSV BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi PSV Benfica maçı canlı yayın kanalı ve maça ilişkin tüm detaylar şöyle;



PSV Benfica maçında ilk düdük 24 Ağustos 2021 Salı günü saat 22:00'da çalacak. Karşılaşma Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş karşılaşmaları, bugün ve 25 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:



25 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

  • Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa)
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova)
  • Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya)

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PSV Benfica maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi PSV Benfica maçı ne zaman, saat kaçta?
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