Serie A ekibi Torino Ozan Kabak’a talip oldu!

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın Avrupa'daki talipleri artıyor. Geçen sezon ara transfer döneminde Schalke'den Premier Lig ekibi Liverpool'a kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak kısa sürede gösterdiği performansla beğeni almış fakat daha sonra Schalke'ye geri dönmüştü.
RESMİ TEKİF YAPILDI
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun bir haberine göre, Torino'nun Ozan Kabak için Schalke'ye teklif götürdüğü ifade edildi. Schalke'nin Ozan Kabak'tan bonservis geliri elde etmek istemesi nedeniyle görüşmelerin tıkandığı bilgisi de yer alan bilgiler arasında.
Ozan Kabak için daha önce de bir diğer Serie A ekibi olan Roma'nın da talip olduğu yazılmştı.