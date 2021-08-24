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Giriş Tarihi: 24.8.2021 10:38 Son Güncelleme: 24.8.2021 10:46

Serie A ekibi Torino Ozan Kabak'a talip oldu!

Serie A ekibi Torino Ozan Kabak’a talip oldu!

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'dan küme düşen Schalke 04 içinde bulunduğu mali krizden çıkmak isteyen kulüp elindeki oyuncuları satmayı planlıyor. Serie A ekibi Torino ise mill futbolcu Ozan Kabak'a talip oldu.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın Avrupa'daki talipleri artıyor. Geçen sezon ara transfer döneminde Schalke'den Premier Lig ekibi Liverpool'a kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak kısa sürede gösterdiği performansla beğeni almış fakat daha sonra Schalke'ye geri dönmüştü.

SERİE A'DAN OZAN KABAK'A TALİP ÇIKTI

Serie A ekiplerinden Torino, Ozan Kabak'a talip oldu. Schalke'den ayrılması beklenen Ozan'ın Serie A'ya gitme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

RESMİ TEKİF YAPILDI

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun bir haberine göre, Torino'nun Ozan Kabak için Schalke'ye teklif götürdüğü ifade edildi. Schalke'nin Ozan Kabak'tan bonservis geliri elde etmek istemesi nedeniyle görüşmelerin tıkandığı bilgisi de yer alan bilgiler arasında.

Ozan Kabak için daha önce de bir diğer Serie A ekibi olan Roma'nın da talip olduğu yazılmştı.

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Serie A ekibi Torino Ozan Kabak'a talip oldu!
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