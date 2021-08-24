Son dakika: Galatasaray’ın Morutan’dan sonraki hedefleri ortaya çıktı! Feghouli ve Falcao derken o da gidiyor…

Son dakika… Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın gerisinde 2. Sırada tamamlayan Galatasaray, şampiyonluğu kıl payı rakibine kaptırmıştı. Kaçan şampiyonluğun ardından Avrupa maçları nedeniyle yeni sezona en erken giren takım olan sarı-kırmızılılar, transfer sürecini de hareketli geçiren takımlardan birisi oldu.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda PSV'ye elenen Fatih Terim ve öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ilk olarak St. Johnstone'u geçti ve play-off turuna yükseldi.
Play-off turu ilk maçında ise Danimarka ekibi Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş maçına hafta içi çıkacak ve tur için rakibini mağlup etmeye çalışacak.
Bu süreçte transfer çalışmalarına geçtiğimiz sezonlara göre çok daha farklı bir politikayla devam eden Galatasaray, toplamda 8 oyuncuyu resmen kadrosuna kattı.
Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Cicaldau, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson, Galatasaray'a katılan isimler oldu.
MORUTAN İSTANBUL'A GELİYOR
Bu transferlere eklenen son ismin ise Rumen genç oyuncu Olimpiu Morutan olacak. Genç oyuncu, uzun süren transfer görüşmelerinin ardından sarı-kırmızılı takım için sağlık kontrolünden geçecek.
Bu gece ilerleyen saatlerde İstanbul'a inmesi beklenen Morutan'ın Galatasaray ile 5 yıllık bir anlaşma imzalaması bekleniyor.
Oyuncuya bonuslarla birlikte 5.7 milyon Euro ödeyecek Galatasaray, 600-700 bin Euro gibi düşük bir yıllık ücret verecek.
Bu sezon oyuncu bonservislerin de yüksek meblağları bulan Galatasaray, yeni transferlerin yıllık ücretlerini düşük tutarak geçtiğimiz yıllara göre daha farklı bir yapılanmaya gitti.
FALCAO VE FEGHOULİ DERKEN...
Morutan transferinden sonra Galatasaray'da gözler artık takımdan gönderilecek isimlere çevrildi. Galatasaray'da ayrılması beklenen isimler listesinde ilk iki sırada yer alan Falcao ve Feghouli'nin dışında bir isim daha sürpriz bir şekilde takımdan ayrılabilir.
Son haftalarda Feghouli'ye şans veren Fatih Terim, Cezayirli oyuncuyu yeniden takıma kazandırmaya çalışsa da Feghouli'nin yüksek maliyeti, yönetimi göndermekten yana tutuyor.
Falcao'nun ise tamamen gözden çıkarıldığı ve kulüp arayışlarına başladığı belirtiliyor. Kolombiyalı golcünün eşi, geçtiğimiz günlerde "Haftaya gidiyoruz, hep birlikte" şeklinde bir paylaşım yaparak ayrılığın sinyallerini vermişti.
Galatasaray'da gönderilecek isimler ve Falcao ve Feghouli ile sınırlı kalmayacak. A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, Falcao'dan sonra Babel'in de takımdan ayrılacağını belirtti.
Falcao'nun kesin bir şekilde gönderileceğini söyleyen Mehmet Özcan, gönderilmeye en yakın diğer ismin ise Hollandalı oyuncu Ryan Babel olduğunu söyledi.
Ryan Babel, bugün yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, "Eve dönüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşım, oyuncunun ayrılacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.
Mehmet Özcan, Falcao ve Babel'in takımdan gönderilmesinin ardından ise Galatasaray'da transfer hareketliliğini süreceğini belirtti.