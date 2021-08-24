Son dakika transfer haberi... Transfer sezonunda peş peşe yıldız transferlerini açıklayan PSG'de yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor. PSG'nin dünya yıldızı Kylian Mbappe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
MBAPPE REAL MADRİD FORMASI GİYMEK İSTİYOR
Fransa'nın RMC radyo istasyonundan alınan bilgiye göre, Mbappé Paris Saint-Germain'den gelen son teklifi reddetti ve Real Madrid'e gitmek için çözüm yolları arayacak. Mbappe'nin Real Madrid forması giymek istediği ifade ediliyor.
SON DAKİKA - MBAPPE 5 YILLIK ÇILGIN TEKLİFİ REDDETTİ!
İddialara göre Mbappe, PSG'nin ona sunduğu 5 yıllık yeni sözleşmeyi reddetti. Çünkü Mbappe Madrid'e gitmek istiyor. Ayrıca PSG'nin de gitmek isteyen Mbappe'yi de artık satmaya sıcak baktığı dillendirildi.
PSG YENİ FORVET ARAYIŞLARINA GİRDİ
PSG, Mbappe'ye yeni sunduğu teklifte kayda değer bir maaş artışı görüldüğü ifade ediliyor. Fakat Mbappe hiçbir şartı ve teklifi kabul etmedi. Takımda kalmak istemeyen Mbappe'yi artık satmaya sıcak bakan PSG, Neymar'ın Richarlison'u Mbappe yerine tavsiye etmesi üzerine yeni forvet arayışlarına geçti.
REAL MADRİD MBAPPE'YE YENİ TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR
Fakat RMC'ye göre Real Madrid'den Kylian Mbappe'ye henüz resmi bir teklif yapılmadı ancak Real Madrid'in bir teklif hazırlığında olduğu da iddia edildi.
AVRUPADA TRANSFER PAZARI 1 HAFTA SONRA KAPANIYOR
Avrupa'da transfer sezonunun kapanmasına 1 hafta kala transfer piyasası hareketli geçecektir. Ramos, Messi, Wijnaldum, Donnarumma ve Hakimi transferlerine imza atan PSG son bir yıldız transferi daha yapacak.
Ronaldo bu transferler arasında yer alan isim konumunda. Juventus'tan ayrılmak istediği iddia edilen Ronaldo'nun nereye gideceği merak ediliyor.