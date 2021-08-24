Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Mbappe PSG'nin çılgın teklifini reddetti! Yeni adresi La Liga...
Giriş Tarihi: 24.8.2021 15:54 Son Güncelleme: 24.8.2021 16:01

Son dakika: Mbappe PSG'nin çılgın teklifini reddetti! Yeni adresi La Liga...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Mbappe PSG’nin çılgın teklifini reddetti! Yeni adresi La Liga...

Son dakika haberleri: Kylian Mbappé, PSG ile sezona harika bir başlangıç yaptı, ancak Avrupa’da transfer sezonunun kapanmasına bir hafta kala Mbappe’nin nereye gideceği veya takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken flaş bir gelişme yaşandı. Real Madrid’e gitmek isteyen Mbappe PSG'nin çılgın teklifi reddetti.

Son dakika transfer haberi... Transfer sezonunda peş peşe yıldız transferlerini açıklayan PSG'de yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor. PSG'nin dünya yıldızı Kylian Mbappe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

MBAPPE REAL MADRİD FORMASI GİYMEK İSTİYOR

Fransa'nın RMC radyo istasyonundan alınan bilgiye göre, Mbappé Paris Saint-Germain'den gelen son teklifi reddetti ve Real Madrid'e gitmek için çözüm yolları arayacak. Mbappe'nin Real Madrid forması giymek istediği ifade ediliyor.

SON DAKİKA - MBAPPE 5 YILLIK ÇILGIN TEKLİFİ REDDETTİ!

İddialara göre Mbappe, PSG'nin ona sunduğu 5 yıllık yeni sözleşmeyi reddetti. Çünkü Mbappe Madrid'e gitmek istiyor. Ayrıca PSG'nin de gitmek isteyen Mbappe'yi de artık satmaya sıcak baktığı dillendirildi.

PSG YENİ FORVET ARAYIŞLARINA GİRDİ

PSG, Mbappe'ye yeni sunduğu teklifte kayda değer bir maaş artışı görüldüğü ifade ediliyor. Fakat Mbappe hiçbir şartı ve teklifi kabul etmedi. Takımda kalmak istemeyen Mbappe'yi artık satmaya sıcak bakan PSG, Neymar'ın Richarlison'u Mbappe yerine tavsiye etmesi üzerine yeni forvet arayışlarına geçti.

REAL MADRİD MBAPPE'YE YENİ TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Fakat RMC'ye göre Real Madrid'den Kylian Mbappe'ye henüz resmi bir teklif yapılmadı ancak Real Madrid'in bir teklif hazırlığında olduğu da iddia edildi.

AVRUPADA TRANSFER PAZARI 1 HAFTA SONRA KAPANIYOR

Avrupa'da transfer sezonunun kapanmasına 1 hafta kala transfer piyasası hareketli geçecektir. Ramos, Messi, Wijnaldum, Donnarumma ve Hakimi transferlerine imza atan PSG son bir yıldız transferi daha yapacak.

Ronaldo bu transferler arasında yer alan isim konumunda. Juventus'tan ayrılmak istediği iddia edilen Ronaldo'nun nereye gideceği merak ediliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli aylığı ve emeklilik tazminatında önemli artış olacak! Son dakika 3600 ek gösterge açıklaması
Son dakika haberi: Yılın takası gerçekleşiyor! Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Son dakika... Memur ve emekli maaşlarında kritik detay! Sözleşme ikramiyesi...
Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler! "Saçma sapan işler yapıyor, Fatih Terim buna el koymalı"
Son dakika: Alexander Sörloth’un yeni takımını açıkladılar! Kimse beklemiyordu ne Fenerbahçe ne Marsilya…
Son dakika spor haberleri: Lionel Messi’nin maaşı bildiğimiz gibi değilmiş! Kulüp başkanı açıkladı…
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan taraftara Samatta uyarısı
Son dakika haberi... Yeni memur zammı ne kadar oldu? 2022-2023 memur maaş zammı oranları açıklandı
Son dakika haberler | Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta paylaştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mbappe PSG'nin çılgın teklifini reddetti! Yeni adresi La Liga...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA