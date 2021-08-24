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Giriş Tarihi: 24.8.2021 17:07 Son Güncelleme: 24.8.2021 17:21

Son Dakika | Fatih Terim transferi duyurmuştu! Olimpiu Morutan Galatasaray'da

Son Dakika | Fatih Terim transferi duyurmuştu! Olimpiu Morutan Galatasaray’da

Son dakika Galatasaray haberleri... Olimpiu Morutan, Galatasaray'da! Rumen futbolcu Morutan bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Fatih Terim ise dün Hatayspor maçı sonrası Morutan transferinin müjdesini vermişti. Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali de dün yaptığı açıklamada Morutan'ı Galatasaray'a sattıklarını ifade etmişti. İşte son dakika transferinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri gelmeye devam ediyor. Fatih Terim'in dün açıkladığı Olimpiu Morutan, Galatasaray'da! Rumen futbolcu Morutan bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. İşte Olimpiu Morutan transferinin detayları...

FATİH TERİM: "MORUTAN'DA UFAK TEFEK ŞEYLER KALDI"

Rumen futbolcu Olimpiu Moruan'ın transferiyle ilgili son durumunun sorusuna ise Fatih Terim, "Galatasaray kararlıdır bu konuda. Genç, izlediğimiz, yetenekli oyuncuları transfer ediyoruz. Bu planımızdan vazgeçmiş değiliz. 8 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. 10 Eylül'de TFF'ye liste vereceğiz. 14 yabancı maksimum. 2 Eylül'de UEFA listemizi vereceğiz. Bu iki tarih arasında bazı oyuncularımızla görüşüyoruz, bazı oyuncularımıza talep var. İnşallah sonlandıracağız.

"Yüksek gibi görülebilir bonservisler ama maaşların daha az olduğu prensiple devam ediyor. Başkanımız transferlerde kendisi ilgileniyor. Yöneticilerimizle berabere başkanımıza teşekkür ederim. Morutan'ı beğendiğimizi söylemiştik. Serüvene nasıl başladığımızı da biliyorsunuz. Haberlerini alıyorum. Biraz beklerseniz. Ufak tefek şeyler kaldı. Herhalde kulübüz geldiği zaman kulübümüz bekletmez. O ve kafamızda bazı planlar da var. Tam olduğu zaman sizlerle paylaşırız. Yetenekli bir genci daha kapmak istiyoruz. Küçük bir nüans var" açıklamasında bulundu.

Fatih Terim'den Morutan açıklamadı! "Ufak detaylar kaldı..."

Steaua Bükreş'e Morutan pazarlıklarında taviz vermeyen G.Saray'ın taktiği işe yaradı. 15 milyon Euro'nun hayalini kuran Rumen ekibinin başkanı Becali, "Morutan'ı G.Saray'a sattım. Bonservisi 5.7 milyon Euro. Şimdi 4.2 milyon Euro, Avrupa Ligi gruplarına kalırlarsa da 1.5 milyon Euro bonus ödeyecekler. Ben memnunum'' ifadelerini kullanmıştı.

Romanya'da çıkan bu iddiaları yönetim henüz doğrulamazken, 22 yaşındaki Rumen oyuncu dün Steaua Bükreş'in ligde oynadığı Sepsi maçının kadrosuna da alınmadı.

Olimpiu Morutan Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli... | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray Morutan'ı 5 yıllığına kadrosuna katacak.

BECALİ'DEN MORUTAN AÇIKLAMASI

Gigi Becali: "Bir ara Galatasaray bana Morutan'ın transferinin kesintiye uğradığını söyledi. Görüşmeler birkaç saat sonra yeniden başladı. Sanırım bugün sağlık için İstanbul'a gidecek. O Galatasaray'ın oyuncusu."

MORUTAN GOL VE ASİST ANLAMINDA SKORER BİR İSİM

Morutan gol ve asist anlamında daha skorer bir isim. Olimpiu Morutan Fatih Terim'in uzun yıllardır takip ettiği bir isimdi. Çok istenen bir transferdi.Galatasaray'ın ideal kadrosunda sağda Kerem solda Morutan oynayacak. Feghouli 8 numaraya geçecek gibi görünüyor. Galatasaray'da transfer bitmeyecek. (A Spor - Mehmet Özcan)

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Son Dakika | Fatih Terim transferi duyurmuştu! Olimpiu Morutan Galatasaray'da
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