Son Dakika | Fatih Terim transferi duyurmuştu! Olimpiu Morutan Galatasaray’da

FATİH TERİM: "MORUTAN'DA UFAK TEFEK ŞEYLER KALDI"

Rumen futbolcu Olimpiu Moruan'ın transferiyle ilgili son durumunun sorusuna ise Fatih Terim, "Galatasaray kararlıdır bu konuda. Genç, izlediğimiz, yetenekli oyuncuları transfer ediyoruz. Bu planımızdan vazgeçmiş değiliz. 8 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. 10 Eylül'de TFF'ye liste vereceğiz. 14 yabancı maksimum. 2 Eylül'de UEFA listemizi vereceğiz. Bu iki tarih arasında bazı oyuncularımızla görüşüyoruz, bazı oyuncularımıza talep var. İnşallah sonlandıracağız.

"Yüksek gibi görülebilir bonservisler ama maaşların daha az olduğu prensiple devam ediyor. Başkanımız transferlerde kendisi ilgileniyor. Yöneticilerimizle berabere başkanımıza teşekkür ederim. Morutan'ı beğendiğimizi söylemiştik. Serüvene nasıl başladığımızı da biliyorsunuz. Haberlerini alıyorum. Biraz beklerseniz. Ufak tefek şeyler kaldı. Herhalde kulübüz geldiği zaman kulübümüz bekletmez. O ve kafamızda bazı planlar da var. Tam olduğu zaman sizlerle paylaşırız. Yetenekli bir genci daha kapmak istiyoruz. Küçük bir nüans var" açıklamasında bulundu.

Fatih Terim'den Morutan açıklamadı! "Ufak detaylar kaldı..."