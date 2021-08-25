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Giriş Tarihi: 25.8.2021

Bir taşla iki kuş!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bir taşla iki kuş!

25 yaşındaki sol beke 700 bin Euro maaş ve bonusları içeren 3 yıllık sözleşme öneren Kartal, bu transfer gerçekleşirse savunmanın göbeğine yabancı takviyesi yapacak

Fabrice N'Sakala'nın rahatsızlığı sonrası sol bek transferini gündemine alan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın onayladığı Umut Meraş için teklif hazırlandı. Oyuncunun kulübü Le Havre 1.2 milyon Euro talep ederken, siyah-beyazlıların 750 bin Euro bonservis bedeli ve bonus önereceği öğrenildi. Milli futbolcu da geçmişe dönük alacaklarından feragat edip Fransız kulübünden bonservisi konusunda indirim isteyecek. Umut'la yapılan görüşmeler ise olumlu yönde ilerliyor. Kartal, 25 yaşındaki futbolcuya 700 bin Euro maaş artı bonusları içeren 3 yıllık kontrat teklif etti. Stopere yerli takviyesi yapmayı planlayan ancak temasları sonuçsuz kalan siyah-beyazlı ekip, Umut Meraş transferi gerçekleşirse bu bölgeye yabancı oyuncu alacak. Böylece sahadaki yabancı sayısı sorunu da aşılmış olacak.

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