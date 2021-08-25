Bir taşla iki kuş!

25 yaşındaki sol beke 700 bin Euro maaş ve bonusları içeren 3 yıllık sözleşme öneren Kartal, bu transfer gerçekleşirse savunmanın göbeğine yabancı takviyesi yapacak
Fabrice N'Sakala'nın rahatsızlığı sonrası sol bek transferini gündemine alan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın onayladığı Umut Meraş için teklif hazırlandı. Oyuncunun kulübüLe Havre 1.2 milyon Euro talep ederken,siyah-beyazlıların 750 bin Eurobonservis bedeli ve bonusönereceği öğrenildi. Milli futbolcu da geçmişe dönük alacaklarından feragat edip Fransız kulübünden bonservisi konusunda indirim isteyecek. Umut'la yapılan görüşmeler ise olumlu yönde ilerliyor. Kartal, 25 yaşındaki futbolcuya 700 bin Euro maaş artı bonusları içeren 3 yıllık kontrat teklif etti. Stopere yerlitakviyesi yapmayı planlayan ancaktemasları sonuçsuz kalan siyah-beyazlıekip, Umut Meraş transferi gerçekleşirsebu bölgeye yabancı oyuncu alacak. Böylece sahadaki yabancı sayısı sorunu da aşılmış olacak.