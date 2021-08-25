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Giriş Tarihi: 25.8.2021 16:38 Son Güncelleme: 25.8.2021 16:50

Son dakika: Fatih Terim'den transfer sözleri: "Arkadaşlarım bir ayrılık haberini verebilir"

Son dakika: Fatih Terim’den transfer sözleri: Arkadaşlarım bir ayrılık haberini verebilir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve genç oyuncu Sacha Boey, Randers maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Fatih Terim flaş bir açıklama yaparak "Şu ana kadar gerçekleşmiş veya üzere olan bir transfer var, arkadaşlarımız az sonra 'gitmesiyle' ilgili bir haber verebilir." diyerek bir ayrılık mesajını verdi.

Yarın ki Randers maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve genç oyuncu Sacha Boey, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlıyor.

SACHA BOEY'DAN TRANSFER İTİRAFI!

Sacha Boey: "Celtic ile Galatasaray arasında bir tercih yapmak zorunda olduğum zaman, büyük olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim."

BOEY: İDOLÜM MARCELO

Boey: "Galatasaray'a gelmeden önce bir ya da iki futbolcuyu biliyordum. Daha sonra aramıza yeni futbolcular da katıldı. Galatasaray'ın ana hedefi birinci sıraya çıkmak ve biz de bu hedef doğrultusunda çalışacağız. Futbolda idolüm Marcelo."

Fatih Terim: "Genç transfer politikasına devam etmek istiyoruz. Hem yarışmacı bir takım oluşturuyor hem de ciddi bir yatırım yapıyoruz. İnanıyorum ki ileride bu yatırımların Galatasaray'a döneceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın istenilen bir kulüp olduğunu biliyorum."

FATİH TERİM'DEN FLAŞ TRANSFER AÇIKLAMASI!

Fatih Terim: "Şu ana kadar gerçekleşmiş veya üzere olan bir transfer var, arkadaşlarımız az sonra 'gitmesiyle' ilgili bir haber verebilir."

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Son dakika: Fatih Terim'den transfer sözleri: "Arkadaşlarım bir ayrılık haberini verebilir"
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