Son dakika: Fatih Terim'den transfer sözleri: "Arkadaşlarım bir ayrılık haberini verebilir"

Fatih Terim: "Genç transfer politikasına devam etmek istiyoruz. Hem yarışmacı bir takım oluşturuyor hem de ciddi bir yatırım yapıyoruz. İnanıyorum ki ileride bu yatırımların Galatasaray'a döneceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın istenilen bir kulüp olduğunu biliyorum."

FATİH TERİM'DEN FLAŞ TRANSFER AÇIKLAMASI!

Fatih Terim: "Şu ana kadar gerçekleşmiş veya üzere olan bir transfer var, arkadaşlarımız az sonra 'gitmesiyle' ilgili bir haber verebilir."