Son dakika: Barcelona’dan Yusuf Demir kararı! Messi’nin halefi olarak görülüyor...

Son dakika haberi... Barcelona'nın bu sezonki transfer döneminden Avusturya ekibi Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Türk asıllı Yusuf Demir'in bonservisini almaya hazırlanıyor. Katalanlar, 18 yaşındaki yıldıza yeni Messi gözüyle bakıyor.
HAZIRLIK MAÇLARINDA 1 GOL, 1 ASİST
Stuttgart ile oynanan hazırlık maçında 1 gol atan ve Joan Gamper Kupası'nda Juventus maçında Depay'ın golünde asisti yapan Yusuf, performansıyla göz doldurdu.
Katalanlar, oyun tarzıyla Yusuf Demir'i Messi'nin halefi olarak görüyor.
Yusuf Demir, Barcelona'nın La Liga'daki ilk hafta maçında Real Sociedad karşısında forma giymedi. Genç yetenek, Athletic Bilbao karşılaşmasında ise son yarım saat süre aldı.
Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman da Yusuf Demir'in performansından memnun kaldığı ve oyuncunun takımda kalmasından yana olduğu belirtildi.
BONSERVİSİ ALINIYOR!
Katalan radyosu RAC-1'in haberine göre, 1.5 ayda ikna olan Barcelona, Yusuf Demir için 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
KATALANLAR YENİ MESSI OLARAK GÖRÜYOR!
Haberde, Katalanlar'ın Yusuf Demir'i PSG'ye transfer olan Messi'nin halefi olarak gördükleri ve bu fırsatın kaçmaması gerektiği ifade edildi.
Barcelona, Yusuf Demir'i 10 milyon satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştı.