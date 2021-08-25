AHMET ÇAKAR: Çok kötü diyemem ama mükemmel de diyemem. Örneğin Gaziantep-Beşiktaş maçında Kenan Karaman'a yapılan penaltı var. Hakem görmeyebilir, fakat VAR hakeminin müdahale etmesi gerekirdi. Çünkü futbolla alakalı hiç kimse bu pozisyon penaltı değil diyemez. Fenerbahçe-Antalya maçında son dakikada tartışma yaratan Attila Szalai'nin eline top çarptı mı çarpmadı mı tartışmasında hakem doğru ama sosyal medyada Kadıköy'de kara gece gibi ünlemler oluştu. Bu tür olaylarda yayıncı kuruluşa büyük görev düşüyor. Pozisyon penaltı olsa bile daha önce bariz bir ofsayt var. 3 dakikalık görüntüye bunu koysalar ya da o anda maç esnasında spiker durumu izah etse böyle bir sosyal dalgalanma olmayacak.