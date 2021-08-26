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Giriş Tarihi: 26.8.2021 10:23 Son Güncelleme: 26.8.2021 10:23

Galatasaray'ın UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Avrupa Ligi Galatasaray Randers maçı saat kaçta başlayacak?

Galatasaray’ın UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Avrupa Ligi Galatasaray Randers maçı saat kaçta başlayacak?

Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi grup bileti için sahaya çıkıyor. İlk maçta, deplasmanda Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, kendi taraftarları önünde turu geçmek istiyor. Bu doğrultuda, Galatasaray rövanşı maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın UEFA maçı şifreli olarak yayınlanacak. Peki, Galatasaray Randers maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, Galatasaray rövanş maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında, Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmada, deplasmandan 1-1'lik skorla dönen Cimbom, kendi taraftarları önünde tur biletini cebine koymak istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Galatasaray'ın rövanş maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Edinilen son bilgilere göre, Galatasaray Randers maçı şifreli olarak ekranlara gelecek. Peki, Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Galatasaray'ın UEFA rövanş maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Diagne

RANDERS: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj, Egho

GALATASARAY'IN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Randers arasındaki ikinci maç, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak.

Mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

294. SINAV

Cimbom, Randers karşısında 294. Avrupa sınavına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar bu kulvarda oynadığı 293 maçta 102 galibiyet elde ederken, 114 mağlubiyet ve 77 beraberlik yaşadı. Avrupa arenasında rakip fileleri 391 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 442 gole engel olamadı.

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Galatasaray'ın UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Avrupa Ligi Galatasaray Randers maçı saat kaçta başlayacak?
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