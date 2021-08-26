Galatasaray’ın UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Avrupa Ligi Galatasaray Randers maçı saat kaçta başlayacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında, Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmada, deplasmandan 1-1'lik skorla dönen Cimbom, kendi taraftarları önünde tur biletini cebine koymak istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Galatasaray'ın rövanş maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Edinilen son bilgilere göre, Galatasaray Randers maçı şifreli olarak ekranlara gelecek. Peki, Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Galatasaray'ın UEFA rövanş maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler