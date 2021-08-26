Galatasaray’ın UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Avrupa Ligi Galatasaray Randers maçı saat kaçta başlayacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında, Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmada, deplasmandan 1-1'lik skorla dönen Cimbom, kendi taraftarları önünde tur biletini cebine koymak istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Galatasaray'ın rövanş maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Edinilen son bilgilere göre, Galatasaray Randers maçı şifreli olarak ekranlara gelecek. Peki, Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Galatasaray'ın UEFA rövanş maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler
GALATASARAY: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Diagne
RANDERS: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj, Egho
Galatasaray ile Randers arasındaki ikinci maç, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak.
Mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.
294. SINAV
Cimbom, Randers karşısında 294. Avrupa sınavına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar bu kulvarda oynadığı 293 maçta 102 galibiyet elde ederken, 114 mağlubiyet ve 77 beraberlik yaşadı. Avrupa arenasında rakip fileleri 391 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 442 gole engel olamadı.