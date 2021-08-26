Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu. Siyah-Beyazlılar, C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax takımları ile bir üst tur mücadelesi verecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 28 MAYIS'TA RUSYA'DA
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde diğer gruplardaki eşleşmeler...
A GRUBU
Manchester City
Malmö