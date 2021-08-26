Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 26.8.2021 20:10 Son Güncelleme: 26.8.2021 20:14

Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu. Siyah-Beyazlılar C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax takımları ile bir üst tur mücadelesi verecek. Peki Şampiyonlar Ligi'nde diğer gruplarda eşleşmeler nasıl oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu. Siyah-Beyazlılar, C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax takımları ile bir üst tur mücadelesi verecek.

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 28 MAYIS'TA RUSYA'DA

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

İşte Şampiyonlar Ligi'nde diğer gruplardaki eşleşmeler...

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

A GRUBU

Manchester City

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

PSG

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Leipzig

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Club Brugge

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

B GRUBU

Atletico Madrid

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Liverpool

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Porto

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Milan

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

C GRUBU

Sporting Lizbon

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Borussia Dortmund

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Ajax

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

D GRUBU

Inter

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Real Madrid

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Shakhtar

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Sheriff Tiraspol

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

E GRUBU

Bayern Münih

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Barcelona

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Benfica

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Dinamo Kiev

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

F GRUBU

Villarreal

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Manchester United

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Atalanta

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Young Boys

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

E GRUBU

Lille

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Sevilla

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Salzburg

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Wolfsburg

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

A GRUBU

Chelsea
Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Juventus

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Zenit

Son dakika: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Malmö

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Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
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