Son dakika: Fenerbahçe Avrupa’da tur için Helsinki karşısında! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika… Yeni sezona Vitor Pereira yönetiminde giren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya ekibi Helsinki ile eşleşti. İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, Finlandiya'da istediği skoru elde ederek Avrupa Ligi gruplarına kalmaya çalışacak.
Bolt Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Gustavo, Szalai, Nazım, Sosa, Zajc, Ferdi, Mesut Özil, Osayi-Samuel, Valencia.
HJK Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic.
VİTOR PEREİRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 18. MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 18. kez sahne alacak.
Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 20 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.
SON 6 DEPLASMANDA KAZANAMADI
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında dış sahada oynadığı son 6 müsabakada galip gelemedi. Bu kulvarda deplasmandaki son galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Söz konusu maçlarda Vardar'a, Benfica'ya, Dinamo Zagreb'e, Spartak Trnava'ya ve Zenit'e yenilen Fenerbahçe, Anderlecht ile de berabere kaldı. Avrupa kupalarında dış sahada 116 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertli ekip, 27 galibiyet, 23 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 118 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 217 gol gördü.