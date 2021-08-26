Son dakika: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Randers karşısında tur arıyor

RANDERS DA SEZONA ÇOK İYİ BAŞLADI

Yeni sezona dikkat çekici bir başlangıç yapan Randers ise ilk 6 lig maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlikle liginde üçüncü sırada yer alıyor. Randers, Velje'yi 2-0, Aarhus'u 2-1, Sonderjyske'yi 1-0 yenen Randers, Odense ile 1-1 berabere kaldı. Vilborg'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Son maçında ise Aalborg ile 1-1 berabere kaldı. Danimarkalı futbolcuların yoğunluklu olduğu kadrolarında yaş ortalaması 25 olan Randers'in en yaşlı futbolcusu 32 yaşındaki Björn Kopplin. Kadrodaki en genç isimse 17 yaşındaki Filip Kristensen.