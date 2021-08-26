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Giriş Tarihi: 26.8.2021 19:05 Son Güncelleme: 26.8.2021 19:37

Son dakika: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Randers karşısında tur arıyor

Son dakika: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Randers karşısında tur arıyor

Son dakika haberi… Süper Lig’e 2’de 2 yaparak başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Randers'ı ağırlıyor. Sarı-Kırmızılılar deplasmandaki mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.00’de başlayacak mücadeleyi Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Galatasaray turu geçmesi halinde Avrupa Ligi gruplarında yer alacak. Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Son dakika... Avrupa serüvenine Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV'ye elenerek başlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı. Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Danimarka ekibi Randers'ı geçerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak.

GALATASARAY'DA MARCAO, CICALDAU, NELSSON, OĞULCAN VE ARDA TURAN RANDERS MAÇINDA YOK

Galatasaray'da 5 futbolcu Randers maçında forma giyemiyor. Sarı-Kırmızılılar'da takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan da karşılaşmada görev yapamayacak.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne

ASLAN LİGDE 2'DE 2 YAPTI

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, ligin ilk haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u Diagne ve Cicaldau'nun golleriyle 2-0 yenerken, ikinci haftada ağırladığı Atakaş Hatayspor'u ise Feghouli ve Luyindama'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

RANDERS DA SEZONA ÇOK İYİ BAŞLADI

Yeni sezona dikkat çekici bir başlangıç yapan Randers ise ilk 6 lig maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlikle liginde üçüncü sırada yer alıyor. Randers, Velje'yi 2-0, Aarhus'u 2-1, Sonderjyske'yi 1-0 yenen Randers, Odense ile 1-1 berabere kaldı. Vilborg'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Son maçında ise Aalborg ile 1-1 berabere kaldı. Danimarkalı futbolcuların yoğunluklu olduğu kadrolarında yaş ortalaması 25 olan Randers'in en yaşlı futbolcusu 32 yaşındaki Björn Kopplin. Kadrodaki en genç isimse 17 yaşındaki Filip Kristensen.

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Son dakika: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Randers karşısında tur arıyor
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