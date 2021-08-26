Son dakika: Galatasaray’da büyük değişim! Falcao’nun parasına 9 transfer...

Victor Nelsson'a 7 milyon euro, Cicaldau'ya 6.5 milyon euro, Berkan Kutlu'ya 4 milyon euro, Morutan'a ise 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyen sarı-kırmızılı takım, bu ödemeleri yıllara yayarak taksitlendirdi. Ancak bir başka detay ise dikkat çekti.