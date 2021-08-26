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Giriş Tarihi: 26.8.2021 09:15 Son Güncelleme: 26.8.2021 09:17

Son dakika: Galatasaray'da büyük değişim! Falcao'nun parasına 9 transfer...

Son dakika: Galatasaray’da büyük değişim! Falcao’nun parasına 9 transfer...

Son dakika... Yaz transfer döneminde son derece hareketli günler yaşayan Galatasaray, şimdiye kadar 9 futbolcuyu kadrosuna kattı. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda transfer stratejisini tamamen değiştiren sarı-kırmızılı takım, genç oyuncuları kadrosuna katarken bir detay ise dikkat çekti. Cicaldau, Morutan, Nelsson gibi isimlere yüksek bonservis bedeli vermekle eleştirilen Galatasaray'da oyunculara verilen maaşlar ise oldukça düştü. İşte dikkat çeken Falcao detayı ve detaylar...

Galatasaray, yeni yönetim ve Fatih Terim'in liderliğinde bambaşka bir transfer politikası benimsedi. Yaz transfer döneminin geride kalan diliminde; Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Sacha Boey, Victor Nelsson, Cicaldau, Morutan ve Aanholt'u kadrosuna katan Aslan, bazı isimlere yüksek bonservis bedeli ödedi.

Victor Nelsson'a 7 milyon euro, Cicaldau'ya 6.5 milyon euro, Berkan Kutlu'ya 4 milyon euro, Morutan'a ise 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyen sarı-kırmızılı takım, bu ödemeleri yıllara yayarak taksitlendirdi. Ancak bir başka detay ise dikkat çekti.

Galatasaray, bonservis bedelleri yüksek olmasına rağmen oyuncuların yıllık maaşlarını düşük tuttu.

Müthiş bir değişim operasyonu başlatan Galatasaray şu ana kadar tam 9 transfer hamlesi yaptı. Sarı-Kırmızılılar bu transferler için yaklaşık 25 milyon euro'luk bonservis yükünün altına girdi.

Ancak yönetim takımın maaş bütçesini fazlasıyla aşağıya çekti. Transfer edilen 9 futbolcunun toplam yıllık maaşları sadece 6.7 milyon euro oldu. Bu para, gözden çıkarılan Falcao'nun 1 yıllık maliyetine denk geliyor.

EN YÜKSEK ÜCRET VAN AANHOLT'A

Takvim'de yer alan habere göre, yeni transferler içinde en yüksek maaşı 1.7 milyon euro ile Patrick van Aanholt alacak. Cicaldau ve Victor Nelsson ise 900 bin euro garanti ücret kazanacak.

Son transfer Morutan'a 600 bin euro, Sacha Boey'e ise 400 bin euro maaş verilecek. Aytaç Kara, Alpaslan ve Berkan Kutlu ise maaşlarını Türk Lirası üzerinden alacak.

DÜŞÜK MAAŞ POLİTİKASI SÜRECEK

Şu ana kadar yapılan 9 transferin 6.7 milyon euro'luk toplam maaş yüküne karşın, takımdan gönderilmesi için büyük çaba harcanan Radamel Falcao'ya bonuslarla beraber yılda yaklaşık 6 milyon euro ödeniyor.

Galatasaray yönetimi bundan sonra yapacağı transfer hamlelerinde de düşük maaş politikasını sürdürecek.

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Son dakika: Galatasaray'da büyük değişim! Falcao'nun parasına 9 transfer...
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