Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Sivasspor, Kopenhag karşısında tur arıyor! Kopenhag - Sivasspor | CANLI
Giriş Tarihi: 26.8.2021 18:51 Son Güncelleme: 26.8.2021 20:00

Son dakika: Sivasspor, Kopenhag karşısında tur arıyor! Kopenhag - Sivasspor | CANLI

Son dakika: Sivasspor, Kopenhag karşısında tur arıyor! Kopenhag - Sivasspor | CANLI

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, 2-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Kopenhag'a konuk oluyor. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetiyor. Kopenhag - Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, play-off turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oluyor. Parken Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayan müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kopenhag'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda rakibini mağlup ederek turu geçip gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.

Avrupa kupalarında daha önce 19 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 10 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 21 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 33 gol gördü.

İLK 11'LER

KOPENHAG: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Biel, Falk, Daramy, Wind

SİVGASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray Altınay, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Kayode, Gradel, James.

SİVASSPOR'UN AVRUPA SERÜVENİ

2007-2008 sezonunu teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, 2008-2009 sezonunda ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan dahil olan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalırken, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek elendi.

Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.

Sivasspor, 2009-2010 sezonu 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlı ekip, bu kulvardan elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek kupaya veda etti.

Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen, "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi.

Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nin I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan'dan Karabağ ile eşleşti.

Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü.

Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.

Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti.

Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda ise Sivasspor, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'la sahasında 1-1 berabere kalarak play-off turunda Kopenhag'ın rakibi oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Küçük kızın arkasında aniden belirdi! Sosyal medyada tartışmalara neden oldu: Hayalet mi yoksa başka bir şey mi?
SON DAKİKA || Vitor Pereira biletlerini kesmişti! Fenerbahçe'den ayrılacakları isim vererek açıkladı...
Son dakika spor haberleri: Yılın takası gerçekleşiyor! Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Son dakika haberler | Yarım milyon memura sözleşme müjdesi: Kadrolu oluyorlar
SON DAKİKA || Eş ve çocuk yardımına zam, Maaş katsayısında yüzde 100 artış
YKS tercih sonuçları 2021 ÖSYM sorgulama || YKS tercih sonuçları açıklandı mı ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır, bugün açıklanacak mı?
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi duyurdu: İlk kez alınacak
Son dakika haberleri: Galatasaray olaylı maçın ardından cezasını kesti! Marcao apar topar gönderiliyor...
YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı, saat kaçta? ÖSYM 2021 YKS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
Son dakika haberi: "Manavgat'ı 1000 TL'ye yaktım" diyen Ali Tüzün'ü ihbar eden kadın konuştu: Sevgilim değil
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sivasspor, Kopenhag karşısında tur arıyor! Kopenhag - Sivasspor | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA