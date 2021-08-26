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Giriş Tarihi: 26.8.2021 11:04

Yiğidolar rövanş maçında! Avrupa Konferans Ligi Kopenhag Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yiğidolar rövanş maçında! Avrupa Konferans Ligi Kopenhag Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kopenhag Sivasspor maçı için milyonlarca futbolseverin geri sayımı başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz rövanş maçında ilk maçtaki mağlubiyetini, 2 farklı galibiyetle turu geçme hedefini gerçekleştirmek istiyor. Öte yandan binlerce taraftar bu akşamki maçla ilgili olarak “Kopenhag Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kopenhag Sivasspor maçı saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler gibi tüm detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu akşam kırmızı beyazlı temsilcimiz Danimarkalı takımın evine konuk olurken milyonlarca futbolsever "Kopenhag Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını gündeme taşıdı. TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak olan heyecan dolu rövanş maçında temsilcimiz bu kez galibiyetin peşinde. Bilindiği üzere ilk maçta 2-1'lik skorla sahadan mağlup ayrılmışlardı. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi Kopenhag Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Kopenhag-Sivasspor maçını Lawrence Visser yönetecek

KOPENHAG SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kopenhag Sivasspor maçı bu akşam saat 20.00'de Parken Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER
KOPENHAG: Grabara, Diks, Khotcholava, Boilesen, Kristansen, Zeca, Stage, Falk, Pep Mas, Daramy, Wind

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Azubuike, Hakan, Kayode, Gradel, James

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında FC Kopenhag ile karşılaşacak DG Sivasspor, Danimarka'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.



Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
FC Kopenhag ile Sivasspor bugün TSİ 20.00'de karşılaşacak. Mücadelede Belçikalı hakem Lawrence Visser görev yapacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bugün deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın oynanacağı Parken Stadı'nda futbolcu Fayçal Fajr ile basın toplantısı düzenledi.

Sivasspor Kopenhag maç özeti ve sonucu | UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maçı kaç kaç bitti?

İlk maçta iki takımın galibiyet için oynadığını ve karşılaşmanın güzel geçtiğini belirten Çalımbay, ancak Sivasspor'un geçen maçta da, bu maçta da en büyük sıkıntısının tam kadro maça çıkamaması olduğunu ifade etti.

Çalımbay, Sivas'ta oynanan karşılaşmada özellikle ikinci yarıda etkili bir futbol oynadıklarını ve pozisyonlara girdiklerini, ancak bunu değerlendirmediklerini anımsatarak, "Şimdi burada bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Kazanmak için ne gerekiyorsa her türlü her şeyi yapacağız." dedi.

Dengeli bir oyun da ortaya koyacaklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Ama sonlara doğru, nasıl geçen maç gibi riske girmişsek aynı şekilde riske gireceğiz. Tabii karşımızdaki takım iyi bir takım, güçlü bir takım. Disiplini bir takım. Artık iki takım da birbirini tanıyor. Dediğim gibi tek sıkıntımız şu anda stoperlerimiz maalesef. 4 stoperimiz var 4'ü de yok gibi bir şey, yani oynayamayacak. En büyük sıkıntılarımız bunlar. Ama ne olursa olsun kaybedecek bir şeyimiz yok. Kazanacağımız zaman da çok şeyler kazanacağız, bunun farkındayız. Burada mücadele etmeden oynamadan maçı kazanmamız mümkün değil. Onun için gereken ne ise her şeyi yapacağız."

Kopenhag'ın kontrataklarda tehlikeli ve iyi takım olduğunu söyleyen Çalımbay, "Onun için her şeye dikkat edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Sivasspor'un 90 dakika içinde bir gol bulması durumunda karşılaşmanın uzatmaya gideceğine işaret ederek, "Onun için sabırlı disiplinli bir şekilde oyunumuzu oynayacağız. Bizim bu maçta galibiyetten başka bir düşüncemiz yok." şeklinde konuştu

"GÜZEL BİR SONUÇLA BURADAN AYRILACAĞIZ"

Futbolcu Fayçal Fajr da, Kopenhag'a karşı oynacakları karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Takım olarak gereken hazırlıkları yaptık. Hocamızdan gelen talimatlar da belli. Bu talimatlarını gereğince uygulamaya çalışacağız. Umarım bugün güzel bir sonuçla buradan ayrılacağız." dedi.

İlk maçtan yenilgiyle ayrılmanın bu maçta takımın üstünde bir baskı oluşturmayacağını ifade eden Fajr, "Evet, kendi sahamızda yenildik. İki farkla yenmemiz lazım, doğru. Bunun da bilincindeyiz. Ama bunu bir baskı olarak değil, savaşılması gereken bir durum olarak görüyoruz. Takım olarak biz çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Evet kaybetmiş olmamıza rağmen bizim bir kapasitemiz var. Rakip takımı yenecek kapasiteye sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Parken Stadı'nda bugün TSİ 20.00 Kopenhag ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, basın toplantısının ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde son antrenmanını yaptı.

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Yiğidolar rövanş maçında! Avrupa Konferans Ligi Kopenhag Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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