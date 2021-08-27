Aslan pes etmedi söktü aldı!

1-1’in rövanşına tur için çıkan sarı-kırmızılı ekip, 11. dakikada Egho’nun ağları bulan vuruşuyla büyük bir şok yaşadı. İkinci yarıda oyuna giren Barış Alper Yılmaz, coşkusu ve dinamizmi ile rakibi dağıttı. Van Aanholt’la eşitlik golü geldi
3 kez direğe takılan Aslan, Lauenborg'un kendi ağlarını vurmasıyla zafere uzandı
SAVAŞ İZLERİ GURURLA TAŞINIR!
Alpaslan karşılaşma sırasında yediği tekme sonrasında vücudunda oluşan yaranın sorulması üzerine, "Savaş izleri gururla taşınır, ben de savaş izimi gururla taşıyacağım. Her şey Galatasaray için. Savaşmaya devam edeceğim" cevabını verdi.
TERİM'İN SON HARİKASI BARIŞ
BU sezon takımı gençleştiren Fatih Terim, Keçiörengücü'nden alınan 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı ikinci yarıda sahaya sürdü. Maça damga vuran genç oyuncu, mutluluğunu şöyle dile getirdi: "Aldığım her sürede elimdengelenin en iyisini yapacağım.Ayrıca tüm takım arkadaşlarımıgösterdikleri reaksiyondan dolayıtebrik ediyorum."
6.6 MİLYON EURO CEPTE
Galatasaray, Randers'ı eleyerek minimum 6.6 milyon Euro'yu kasasına koymayı garantiledi. 3.6 milyon Euro ayakbastı parası alacak olan Cimbom'a, ayrıca son 10 yıldaki UEFA bonusundan 3 milyon Euro gelecek. Gruplarda galibiyet primi 630 bin, beraberlik primi 210 bin, son 16 turu primi ise 1.1 milyon Euro.
KASIMPAŞA'DA 7 BİN TARAFTAR
SARI-KIRMIZLILAR, Türk Telekom Stadı zemini yetişmediği için karşılaşmayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynadı. Galatasaray'ı 7 bintaraftar destekledi.
'GEDSON'U SONUNAKADAR BEKLEYECEĞİZ'
Portekizli yıldızın transferi için uğraştıklarını belirten Fatih Terim, başta Barış Alper Yılmaz olmak üzere takımdaki genç oyunculara da övgüler yağdırdı Randers karşısında en büyük kazançlarının sergilenen futbol olduğunu belirten teknik direktör Fatih Terim, "3günde bir oynanan maçlara rağmen tempoiyiydi. İkinci yarıda 8-10 pozisyon bulduk.Talebelerimi kutluyorum, pes etmediler" dedi. Tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Barış Alper'le fizik ve teknik çalışmalarına fazla giremedik. Abilerine ve arkadaşlarınaısındıkça daha iyi olacak. Gençler bizim gözbebeğimiz. 10 numarayı içimizden de çıkarabiliriz. Halil Dervişoğlu'nu istiyoruz. Gedson Fernandes'ivermeyeceklerini söylediler ama son güne kadarbekleyeceğiz." Babel, Falcao ve Feghouli'nin ayrılık ihtimaliyle ilgili gelen soruya Terim, "Mesele,hep kalacakmış gibi oynamak. Oyuncu yarın dagidebilir" mesajını verdi.