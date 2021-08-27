Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslan pes etmedi söktü aldı!
Giriş Tarihi: 27.8.2021

Aslan pes etmedi söktü aldı!

Aslan pes etmedi söktü aldı!

1-1’in rövanşına tur için çıkan sarı-kırmızılı ekip, 11. dakikada Egho’nun ağları bulan vuruşuyla büyük bir şok yaşadı. İkinci yarıda oyuna giren Barış Alper Yılmaz, coşkusu ve dinamizmi ile rakibi dağıttı. Van Aanholt’la eşitlik golü geldi

3 kez direğe takılan Aslan, Lauenborg'un kendi ağlarını vurmasıyla zafere uzandı

SAVAŞ İZLERİ GURURLA TAŞINIR!
Alpaslan karşılaşma sırasında yediği tekme sonrasında vücudunda oluşan yaranın sorulması üzerine, "Savaş izleri gururla taşınır, ben de savaş izimi gururla taşıyacağım. Her şey Galatasaray için. Savaşmaya devam edeceğim" cevabını verdi.

TERİM'İN SON HARİKASI BARIŞ
BU sezon takımı gençleştiren Fatih Terim, Keçiörengücü'nden alınan 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı ikinci yarıda sahaya sürdü. Maça damga vuran genç oyuncu, mutluluğunu şöyle dile getirdi: "Aldığım her sürede elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ayrıca tüm takım arkadaşlarımı gösterdikleri reaksiyondan dolayı tebrik ediyorum."

6.6 MİLYON EURO CEPTE
Galatasaray, Randers'ı eleyerek minimum 6.6 milyon Euro'yu kasasına koymayı garantiledi. 3.6 milyon Euro ayakbastı parası alacak olan Cimbom'a, ayrıca son 10 yıldaki UEFA bonusundan 3 milyon Euro gelecek. Gruplarda galibiyet primi 630 bin, beraberlik primi 210 bin, son 16 turu primi ise 1.1 milyon Euro.

KASIMPAŞA'DA 7 BİN TARAFTAR
SARI-KIRMIZLILAR, Türk Telekom Stadı zemini yetişmediği için karşılaşmayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynadı. Galatasaray'ı 7 bin taraftar destekledi.

'GEDSON'U SONUNA KADAR BEKLEYECEĞİZ'
Portekizli yıldızın transferi için uğraştıklarını belirten Fatih Terim, başta Barış Alper Yılmaz olmak üzere takımdaki genç oyunculara da övgüler yağdırdı
Randers karşısında en büyük kazançlarının sergilenen futbol olduğunu belirten teknik direktör Fatih Terim, "3 günde bir oynanan maçlara rağmen tempo iyiydi. İkinci yarıda 8-10 pozisyon bulduk. Talebelerimi kutluyorum, pes etmediler" dedi. Tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Barış Alper'le fizik ve teknik çalışmalarına fazla giremedik. Abilerine ve arkadaşlarına ısındıkça daha iyi olacak. Gençler bizim gözbebeğimiz. 10 numarayı içimizden de çıkarabiliriz. Halil Dervişoğlu'nu istiyoruz. Gedson Fernandes'i vermeyeceklerini söylediler ama son güne kadar bekleyeceğiz." Babel, Falcao ve Feghouli'nin ayrılık ihtimaliyle ilgili gelen soruya Terim, "Mesele, hep kalacakmış gibi oynamak. Oyuncu yarın da gidebilir" mesajını verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları sorgulama
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi duyurdu: İlk kez alınacak
Son dakika! ABD Başkanı Biden'dan DEAŞ'a gözdağı: Bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız
Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de kanlı gece! Art arda şiddetli patlamalar, can kaybı artıyor
Küçük kızın arkasında aniden belirdi! Sosyal medyada tartışmalara neden oldu: Hayalet mi yoksa başka bir şey mi?
Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
SON DAKİKA || Eş ve çocuk yardımına zam, Maaş katsayısında yüzde 100 artış
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi ve canlı yayın kanalı detayları
Son dakika: Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
Türkiye askerlerini Afganistan'dan neden çekti? Başbuğ'dan önemli yorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan pes etmedi söktü aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA