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Giriş Tarihi: 27.8.2021 18:11 Son Güncelleme: 27.8.2021 18:15

PFDK'dan Burak Elmas'a ceza! Hak mahrumiyeti...

PFDK’dan Burak Elmas’a ceza! Hak mahrumiyeti...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan hakaretler nedeniyle de 100 bin TL ceza verildiği açıklandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı! Burak Elmas'a ayrıca 50 bin TL ceza verildi. Fenerbahçe'ye de kulüp resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin TL ceza verildi.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI!

GALATASARAY A.Ş. başkanı BURAK ELMAS'ın, kulüp sosyal medya hesabı ve kulüp resmi internet sitesinde yer alan açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı olay tarihinde yürürlükte ve lehe olan FDT'nin 38. Maddesi uyarınca 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi ALPER PİRŞEN'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı olay tarihinde yürürlükte ve lehe olan FDT'nin 38. Maddesi uyarınca 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

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PFDK'dan Burak Elmas'a ceza! Hak mahrumiyeti...
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