Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray transfer duyurdu! Jesse Sekidika'nın yeni takımı belli oldu...
Giriş Tarihi: 27.8.2021 20:41 Son Güncelleme: 27.8.2021 20:47

Son dakika: Galatasaray transfer duyurdu! Jesse Sekidika'nın yeni takımı belli oldu...

Son dakika: Galatasaray transfer duyurdu! Jesse Sekidika’nın yeni takımı belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi.. Galatasaray, 25 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı Belçika ekiplerinden Leuven'e 1 yılığına kiraladığını resmen açıkladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi.. Galatasaray, 25 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı Belçika ekiplerinden Leuven'e 1 yılığına kiraladığını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın bir senelik geçici transferi konusunda Oud-Heverlee Leuven kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulubünde başarılar dileriz" denildi.

Geçtiğimiz sezonu İttifak Holding Konyaspor'da kiralık olarak geçilen Sekidika, 27 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise Galatasaray formasını 3 maçta giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'den son dakika | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
Son dakika... İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri! Valbuena ve Onyekuru geliyor...
Son dakika | Ödeme bekleyenler dikkat! SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı...
Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku'nun yerine...
YKS tercih sonuçları tıkla sorgula! 2021 (sonuc.osym.gov.tr) ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?
ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercih - yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi duyurdu: İlk kez alınacak
Son dakika: Helsinki maçı sonrası Mesut Özil sözleri! 'Yıldız futbolcu kontenjanından...'
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yüz yüze eğitim süreci genelgesi
Türkiye hızlı tren ağlarıyla örülüyor! İki hattın açılışını 4 Eylül'de Başkan Erdoğan yapacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray transfer duyurdu! Jesse Sekidika'nın yeni takımı belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA