Terim: Onlar bizim gözbebeğimiz

Randers karşısında en büyük kazançlarının sergilenen futbol olduğunu belirten Fatih Terim, "3 gündebir oynanan maçlara rağmen tempo iyiydi.İkinci yarıda 8-10 pozisyon bulduk.Talebelerimi kutluyorum, pes etmediler" dedi. Barış Alper'i ilk kez PSV maçında oynattığını dile getiren deneyimli hoca, "Gençler için zamanlama çok önemli Nasıl ve ne zaman kullanılacaklarına dikkat etmek gerek. Çünkü onlar kırılgan. Alper'le fizik ve teknik çalışmalarına fazla giremedik. Abilerine ve arkadaşlarınaısındıkça daha iyi olacak. kendisini defans arkasına koymada etkili olduğu için ikinci yarıda oyuna aldım. Gençler bizim gözbebeğimiz. Yaş alan gençler de var. Onları da unutmamaklazım" dedi.