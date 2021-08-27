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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Terim: Onlar bizim gözbebeğimiz

Terim: Onlar bizim gözbebeğimiz

Galatasaray’ın tecrübeli teknik direktörü, başta Barış Alper Yılmaz olmak üzere kadroda yer alan genç oyunculara övgüler yağdırdı

Randers karşısında en büyük kazançlarının sergilenen futbol olduğunu belirten Fatih Terim, "3 günde bir oynanan maçlara rağmen tempo iyiydi. İkinci yarıda 8-10 pozisyon bulduk. Talebelerimi kutluyorum, pes etmediler" dedi. Barış Alper'i ilk kez PSV maçında oynattığını dile getiren deneyimli hoca, "Gençler için zamanlama çok önemli Nasıl ve ne zaman kullanılacaklarına dikkat etmek gerek. Çünkü onlar kırılgan. Alper'le fizik ve teknik çalışmalarına fazla giremedik. Abilerine ve arkadaşlarına ısındıkça daha iyi olacak. kendisini defans arkasına koymada etkili olduğu için ikinci yarıda oyuna aldım. Gençler bizim gözbebeğimiz. Yaş alan gençler de var. Onları da unutmamak lazım" dedi.

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Terim: Onlar bizim gözbebeğimiz
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