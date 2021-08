Beşiktaş Umut’a kavuştu

Yerli oyuncu havuzunu genişletme kararı alan Beşiktaş, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Umut Meraş'ın trensferinde mutlu sona ulaştı. Kartal,ödenecek. Dün gece İstanbul'a gelen milli futbolcu bugün resmi imzayı atacak. Bursaspor'dan, Fransız ekibi Le Havre'ye 1.3 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay anlaşmasıyla transfer olan Umut Meraş sayesindeAğustos 2018'de Boluspor'dan Bursaspor'a 525 bin Euro'ya, Ağustos 2019'da ise Bursaspor'dan 1.3 milyon Euro'ya Le Havre'ye geçen Umut Meraş sol bekin yanı sıra zaman zaman sol açıkta da görev yapıyor. A Milli Takım formasını 15 kez giyen 25 yaşındaki futbolcu, Le Havre ile de 57 maçta 1 gol atıp, 2 tane de asist yaptı.Beşiktaş, Almanya'nın Schalke 04 takımından 20 yaşındaki orta saha oyuncu Can Bozdoğan 'ı resmen renklerine bağladı. Kulüp açıklamasında, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadesini kullandı. Can, geçen sezon Bundesliga'da 14 maça çıkarken 1 asist yaptı. Almanya'nın Genç Milli Takım seviyelerinde ise 18 kez forma giymeyi başardı.Beşiktaş, A Milli Takım'ın maçları için lige verilecek aradan önce Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. 21.45'te başlayacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Teknik direktör Sergen Yalçın , yeni yıldızları Batshuayi ve Alex Teixeria 'yı bugün ilk 11'de oynatacak.