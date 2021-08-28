Emre Kocadağ’dan transfer açıklaması! Yeni stoper ne zaman gelecek?

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Milli ara öncesi 3 puanı almak bizim için önemliydi. Yeni oyuncularımızın da kadroya dahil olmasıyla daha iyi bir ivme yakalayacağımıza inanıyorum. Bugünkü maç o anlamda önemliydi. İyi bir kadro kurduğumuza inanıyorum. Geçen seneki dar kadronun yerine bu sene daha geniş bir kadro kurduk. Kulübede daha zengin bir ekip var." diye konuştu.

Ligin tek favorisi olmadıklarını kaydeden Kocadağ, "Takımın gücünün farkındayız. İyi bir kadro olduğunun farkındayız ama ligin tek favorisi değiliz. Bu ligin doğal 4 büyük favorisi var. Onun dışında iyi takımlar kurmuş ekipler var. Zorlu bir lig olacak. Biz de geçen seneki tevazumuzu, gayretimizi bırakmadan ligin sonuna kadar yarışmanın içinde kalmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"UMUT MERAŞ'LA BELLİ BİR NOKTAYA GELDİK"

Siyah-beyazlı takımın transfer gündemini değerlendiren Emre Kocadağ, "En son bir ya da iki transfer yapabiliriz diye söylemiştik. Umut Meraş'la belli bir noktaya geldik. Resmi olarak bitmiş bir transfer değil. Onun dışındaki isimlerle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ama bir stoper transferi yapacağımızı belirtmiştik. Önümüzde birkaç gün daha var, bir fırsat transferi olursa onu da gerçekleştiririz." dedi.

Salih Uçan'ın kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesine de değinen Kocadağ, "Geçen hafta verilmeyen bir penaltımız var. Onunla alakalı başkanımız açıklama yaptı. Bugün de ilk sarı kartın ağır olduğunu düşünüyorum. Bizim takımımız çok ciddi bir takım. Hakem camiası da yeni yeni lige ısınıyor. İnşallah daha iyi yöneteceklerdir diye umuyorum. Yönetim olarak bu konuları takip ediyoruz. Bugün 10 kişi kaldık ama taraftarımız bizi 11'e 11 oynattı. Eksik kalan noktayı taraftarımız doldurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Kadro dışı kalan Jeremain Lens, Douglas Pereira ve Adem Ljajic'in yanı sıra kiralanması düşünülen Utku Yuvakuran ile ilgili de konuşan Kocadağ, "Utku yatırım yaptığımız, gelecekte iyi şeyler beklediğimiz bir kaleci. Devamlı oynayacağı bir kulüp olursa değerlendirmek istiyoruz. Diğer isimlerle alakalı geçen seneden beri devam eden süreçler ve uzun kontratlarının getirdiği sorunlar var. Bu sene onlar da son senelerini yaşıyorlar. Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde onlarla da yolları ayırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.