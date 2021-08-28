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Giriş Tarihi: 28.8.2021 19:28 Son Güncelleme: 28.8.2021 19:39

İngiltere Premier Lig'de dev maç! Liverpool-Chelsea (CANLI)

İngiltere Premier Lig’de dev maç! Liverpool-Chelsea CANLI

İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Ligin 3. haftasında Liverpool ve Chelsea karşı karşıya geliyor. Dev maçta ilk 11'ler belli oldu. Ligin ilk iki haftasını galibiyet alarak tamamlayan Liverpool ve Chelsea, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

İngiltere Premier Lig'de haftanın en dikkat çekici maçı Liverpool ve Chelsea arasında oynanıyor. Ligin ilk iki haftasını 3 puanla tamamlayan iki takım, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Liverpool, sezonun ilk maçında Norwich City'i 3-0 mağlup etmişti. 2. hafta oynanan Burnley maçını da 2-0 kazanan Jurgen Klopp ve öğrencileri, 2'de 2 ile sezona girdi.

Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Crystal Palace ve Arsenal'i yenerek 2'de 2 yaptı.

CANLI | LİVERPOOL 0-0 CHELSEA

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İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Trent, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Elliott, Mane, Salah, Firmino.

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, James, Jorginho, Kante, Alonso, Mount, Havertz, Lukaku.

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İngiltere Premier Lig'de dev maç! Liverpool-Chelsea (CANLI)
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