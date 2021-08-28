İngiltere Premier Lig'de dev maç! Liverpool-Chelsea (CANLI)

İngiltere Premier Lig'de haftanın en dikkat çekici maçı Liverpool ve Chelsea arasında oynanıyor. Ligin ilk iki haftasını 3 puanla tamamlayan iki takım, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Liverpool, sezonun ilk maçında Norwich City'i 3-0 mağlup etmişti. 2. hafta oynanan Burnley maçını da 2-0 kazanan Jurgen Klopp ve öğrencileri, 2'de 2 ile sezona girdi.