Randers maçının yıldızı Barış Alper Yılmaz’a Şenol Güneş’ten tam not! Fatih Terim’in yeni jokeri...

Performansı ile grupların kapısını açan Barış Alper Yılmaz, gençlik ateşinin son ismi oldu. Takımı sil baştan kuran ve yaş ortalamasını düşüren Aslan'da 21 yaşındaki oyuncu Randers savunmasını allak bullak etti. Her iki kanatta da görev alan genç futbolcu, Terim'in yeni jokeri.