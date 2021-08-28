Randers maçının yıldızı Barış Alper Yılmaz’a Şenol Güneş’ten tam not! Fatih Terim’in yeni jokeri...

Performansı ile grupların kapısını açan Barış Alper Yılmaz, gençlik ateşinin son ismi oldu. Takımı sil baştan kuran ve yaş ortalamasını düşüren Aslan'da 21 yaşındaki oyuncu Randers savunmasını allak bullak etti. Her iki kanatta da görev alan genç futbolcu, Terim'in yeni jokeri.
SABAH SPOR'un geçen sezon devam ederken 10 Mart'ta "Yeni Kerem yolda" manşetiyle ismini Türkiye'ye duyurduğu Barış Alper Yılmaz rüştünü Randers rövanşında ispatladı. Yorulan Kerem'in yerine ikinci yarıya başlayan Barış Alper, sağ kanadı otoban gibi kullandı.
Skorun 2-1'e gelmesinde ve turun geçilmesinde pay sahibi olan 21 yaşındaki hücum oyuncusu, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı. 'Yeni Kerem' yakıştırması yapılan Barış Alper'e hocası Fatih Terim daha çok süre verecek.
Kerem ve Morutan'ın kanatlarda ilk alternatifi olacak Barış Alper'in performansını Randers maçını tribünde takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de çok beğendi.
Ümit Milli Takım'a düzenli çağrılan 2000 doğumlu kanat oyuncusuyla sezon başında Beşiktaş ciddi biçimde ilgilenmişti. Bu transferde hızlı davranan Galatasaray 18 milyon TL bonservis karşılığında Keçiörengücü'nü ikna etti.
Yıllık 4 milyon TL'ye sarı-kırmızılı kulübe imza atan Barış Alper, yabancı sınırlamasının olduğu ortamda Fatih Terim'in yeni jokeri olacak.
FALCAO PARASINA TAKIM KURULDU
Galatasaray kadrosunu 9 oyuncuyla güçlendirirken yerliler Aytaç, Alpaslan, Barış Alper ve Berkan'a 22 milyon TL (2.2 milyon Euro) garanti ücret ödeyecek. Yabancılarda ise Van Aanholt, Nelsson, Cicaldau, Morutan ve Boey'e 4 milyon 450 bin Euro verecek.
Bu 9 transfer için Galatasaray'ın kasasından bir sezonda 6.6 milyon Euro çıkacak. Yönetim gönderme kararı aldığı Falcao'nun maliyetiyle yeni takım kurmuş oldu. 5 milyon Euro garanti parasının yanında 1.6 milyon Euro performans bonusuna sahip Falcao'nun maliyeti yeni transferlere eşit durumda.
ELMAS'A 45 GÜN CEZA
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası geldi. "Kulübün sosyal medya hesaplarından ve resmi sitesinden yapılan açıklamalarda yer alan hakaretler nedeniyle" cezanın verildiği vurgulanırken toplam 150 bin TL ve 45 gün hak mahrumiyeti verildiği açıklandı.
Ayrıca sarı-kırmızılı kulübün daha önce yaptığı 3 farklı kararın Futbol Disiplin Talimatı'nın 91. Maddesindeki koşulları taşımadığı gerekçesi ile yargılamanın iadesi talepleri de reddedildi.