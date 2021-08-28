Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sen mi daha iyisin o mu daha kötü?
Giriş Tarihi: 28.8.2021

Sen mi daha iyisin o mu daha kötü?

YUNUS EMRE SEL
Sen mi daha iyisin o mu daha kötü?

Kameralara yansıyan olayda Mourinho, Karsdorp ile durdurmaya çalıştığı Trabzonspor’un yıldızına bu soruyu sorarken, aldığı cevap onu hayli güldürdü

Trabzonspor'un Roma ile oynadığı Konferans Ligi play-off rövanşında Mourinho'nun Nwakaeme'ye bir şeyler söyledikten sonra gülerek kulübeye dönmesi dikkat çekmişti. Ve o sözler ortaya çıktı. Portekizli teknik adam, ilk maçta çok beğendiği Nwakaeme'yi rövanşta Karsdorp ile durdurmaya çalışmıştı. Maçın son anlarında iki futbolcunun yanına giden Portekizli çalıştırıcı, Nwakaeme'ye "Sen mi daha iyisin o mu kötü?" diye sordu. Nwakaeme de Karsdorp'u işaret ederek, "O daha iyi" diye cevap verince Mourinho da gülerek yedek kulübesine geçti.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI OYNAMAYI İPLE ÇEKİYORUM
Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, kurulan takımın hakkını şampiyonlukla vereceklerini söyledi. 34 yaşındaki orta saha, 15 yıl forma giydiği İtalya Ligi'nde çok şeyler öğrendiğini belirterek, "Ben de bu tecrübelerimi takım arkadaşlarıma aktarmak istiyorum. Ancak İtalya'da hiç şampiyonluk yaşamadım. Bunu da burada, Trabzon'da tatmak istiyorum. Takımımızın İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlardaki atmosferi biliyorum. Dolayısıyla o maçlarda oynamayı, o karşılaşmalara çıkabilmeyi dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'den son dakika | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
Son dakika: Cristiano Ronaldo transferi sonrası Avrupa'da domino etkisi! Mbappe, Hazard, Haaland ve Richarlison...
Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku'nun yerine...
Akıllara durgunluk veren olay! Acilden çıkarıp hastane bahçesine gömdüler
Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te duyurdu! Kabil'deki terör saldırısında ölü sayısı 170'e yükseldi
Son dakika | Ödeme bekleyenler dikkat! SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı...
Son dakika: Cristiano Ronaldo transferinde ters köşe! Manchester United dev transferi açıkladı
YKS tercih sonuçları tıkla sorgula! 2021 (sonuc.osym.gov.tr) ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün yayınlanır?
Son dakika... İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri! Valbuena ve Onyekuru geliyor...
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi duyurdu: İlk kez alınacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Sen mi daha iyisin o mu daha kötü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA