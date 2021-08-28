Sen mi daha iyisin o mu daha kötü?

Kameralara yansıyan olayda Mourinho, Karsdorp ile durdurmaya çalıştığı Trabzonspor’un yıldızına bu soruyu sorarken, aldığı cevap onu hayli güldürdü
Trabzonspor'un Roma ile oynadığı Konferans Ligi play-off rövanşında Mourinho'nun Nwakaeme'ye bir şeyler söyledikten sonra gülerek kulübeye dönmesi dikkat çekmişti. Ve o sözler ortaya çıktı. Portekizli teknik adam, ilk maçta çok beğendiği Nwakaeme'yi rövanşta Karsdorp ile durdurmaya çalışmıştı. Maçın son anlarında iki futbolcunun yanına giden Portekizli çalıştırıcı, Nwakaeme'ye "Sen mi dahaiyisin o mu kötü?" diye sordu. Nwakaeme de Karsdorp'u işaret ederek, "O daha iyi" diye cevap verince Mourinho da gülerek yedek kulübesine geçti.
İSTANBUL TAKIMLARINAKARŞI OYNAMAYI İPLE ÇEKİYORUM
Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, kurulan takımın hakkını şampiyonlukla vereceklerini söyledi. 34 yaşındaki orta saha, 15 yıl forma giydiği İtalya Ligi'nde çok şeyler öğrendiğini belirterek, "Ben de bu tecrübelerimi takım arkadaşlarıma aktarmak istiyorum. Ancak İtalya'da hiç şampiyonlukyaşamadım. Bunu da burada,Trabzon'da tatmak istiyorum. Takımımızın İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlardaki atmosferi biliyorum. Dolayısıyla o maçlarda oynamayı, o karşılaşmalara çıkabilmeyi dört gözle bekliyorum" diye konuştu.