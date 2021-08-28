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Giriş Tarihi: 28.8.2021 10:29 Son Güncelleme: 28.8.2021 10:29

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku'nun yerine...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku’nun yerine...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Vitor Pereira yönetiminde sezona güzel bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bu sezon oynadığı dört resmi maçı da kazandı. Ali Koç yönetimi transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sörloth'un La Liga'ya transfer olmasından sonra aday sayısı ikiye düştü. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bir sol bek, bir kanat ve bir forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de gözler fırsat isimlerine çevrildi. Enner Valencia'nın dünkü harika oyunu taraftarın yüreğine adeta su serpti. Fenerbahçe'nin radarındaki golcülerden iyi haberler geldi.

Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku’nun yerine...

SON DAKİKA: HEM INTER HEM FENERBAHÇE İSTİYOR!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni isimler de gündeme gelmeye devam ediyor. Eski Trabzonsporlu Sörloth'un Real Sociedad'a imza atmasından sonra hedef değişti.

Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku’nun yerine...

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Vedat Muriqi'nin takım arkadaşı Felipe Caicedo, Lazio'dan ayrılacak.

Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku’nun yerine...

Takımının bu yaz planlamasında düşünülmeyen golcü oyuncu için hem Inter hem de Fenerbahçe çok istekli.

Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku’nun yerine...

İddialara göre Genoa ile anlaşan oyuncu Inter ve Fenerbahçe'nin ilgisinden sonra bu kararından vazgeçti. Enner Valencia'nın Ekvador milli takımından arkadaşı olan Caicedo, daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku’nun yerine...

Lukaku'yu takımdan gönderen Inter, forvet hattına Dzeko'yu transfer etmişti. Alternatif arayan son şampiyon gündemine Felipe Caicedo'yu da aldı.

Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku’nun yerine...

Felipe Caicedo'nun Lazio ile sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında sona eriyor.

Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku’nun yerine...

Kariyerinde Manchester City, Basel, Sporting Lizbon, Espanyol ve L. Moskova gibi takımlar da bulunan Caicedo, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku’nun yerine...

Golcü oyuncu Ekvador milli takımıyla da 68 maça çıktı ve 22 gol attı. La Liga'da toplam 138 maça çıkan Caicedo, 36 gol atmayı başardı.

Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku’nun yerine...

BİR DİĞER HEDEF KEİTA BALDE!

1995 doğumlu Sengalli golcü Keita Balde de Fenerbahçe'nin hücum opsiyonları arasında yer alıyor. Keita Balde hem sol kanatta hem sağ kanatta hem de forvette oynayabiliyor.

Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku’nun yerine...

Barcelona altyapısında yetişen Keita Balde, Inter, Lazio, Monaco ve son olarak Sampdoria formaları giydi.

Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku’nun yerine...

Fenerbahçe'nin oyun tarzına uygun özellikleri bulunan Keita Balde'nin Monaco ile sözleşmesi 2022 yılında bitiyor.

Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku’nun yerine...

Fenerbahçe bu transferi bonservis ücreti ödemeden tamamlamak istiyor.

Keita Balde, Caicedo ve Kolasinac transferlerinin kısa sürede sonuçlanması beklenirken Fenerbahçe yönetimi bir de tecrübeli kaleci takviyesi yapabilir.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku'nun yerine...
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