Son dakika: Galatasaray’dan Abdou Harroui, Babel ve Emre Kılınç açıklaması! ’Mizansen...’

Futbolcumuz Ryan Babel için de iddia edildiği gibi ne Kasımpaşa'dan ne de farklı bir kulüpten, kulübümüze ulaşan bir resmi teklif bulunmaktadır. Galatasaray'ın bu transfere ilişkin Kasımpaşa ile görüşme hâlinde olduğuna dair haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Unutulmamalıdır ki, kadromuzda yer alan her oyuncumuz bizim için birbirinden değerlidir.

Bu bağlamda, Sabuncuoğlu'nun dün akşam Galatasaray'ın aktif oyuncuları ile ilgili çok kısa aralıklarla paylaştığı haberlerin dışında, Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui isimli oyuncu için kulübüne resmi teklif yaptığı haberi de doğru değildir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, taraftarımızdan ricamız, kulübümüzün kendi kaynakları dışında paylaşılan hiçbir haberi "resmi" bilgi olarak görmemeleri, futbolcularımızın isimlerini, saygınlıklarını ve hem kendi hem de kulübümüzdeki geleceklerini etkileyecek gerçek dışı haberlere itibar etmeyip, kamuoyunda tartışılır hale getirmemeleri yönünde olacaktır.'