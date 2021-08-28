Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan Abdou Harroui, Babel ve Emre Kılınç açıklaması! 'Mizansen...'
Giriş Tarihi: 28.8.2021 16:10 Son Güncelleme: 28.8.2021 16:10

Son dakika: Galatasaray'dan Abdou Harroui, Babel ve Emre Kılınç açıklaması! 'Mizansen...'

Son dakika: Galatasaray’dan Abdou Harroui, Babel ve Emre Kılınç açıklaması! ’Mizansen...’

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray resmi internet sitesi üzerinden bazı transfer haberlerini yalanladı. Sarı kırmızılılar Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Ryan Babel'in takımdan ayrılacağına ilişkin haberlerin yanı sıra Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında forma giyen Harraoi ile görüşüldüğünü de net bir dille yalanladı.

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray, takımdaki bazı oyuncular hakkında transfer spekülasyonları çıkarıldığını bunun da hem oyunculara hem de takıma zarar verdiğini belirtti. Emre Akbaba ve Emre Kılınç'ın takımdan ayrılması konusunda bir karar olmadığı ifade edildi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI! 'SERGİLENEN MİZANSEN...'

'Yağız Sabuncuoğlu isimli muhabirin son günlerde sosyal medyadaki kişisel hesapları üzerinden futbol takımımızın oyuncuları ile ilgili tamamen spekülasyona dayalı transfer haberleri sonrası kulübümüz tarafından bir açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Transfer dönemi boyunca "özel" başlıklı, gerçek olmayan çok sayıda haberi ile sporcuların isimlerini kamuoyunda sürekli tartışılır hale getiren söz konusu muhabir, son 24 saat içinde mevcut kadromuzda yer alan oyuncularımızdan Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Ryan Babel ile ilgili olarak da aslı olmayan iddialarda bulunmuştur.

Kulübümüzün, dün gece peşi sıra ortaya atılan dedikodu temelli bilgilerin aksine, Emre Kılınç ve Emre Akbaba için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağına ilişkin herhangi bir kararı yoktur.

Transfer aktif bir süreçtir ve transfer dönemi içinde öngörülen veya öngörülmeyen birçok gelişme yaşanabilir ancak transfer görüşmeleri, bahsi geçen muhabirin sosyal medyadaki hesabında dakikalar içinde güncelleme yaparak sergilediği mizansen gibi gelişmemektedir.

Futbolcumuz Ryan Babel için de iddia edildiği gibi ne Kasımpaşa'dan ne de farklı bir kulüpten, kulübümüze ulaşan bir resmi teklif bulunmaktadır. Galatasaray'ın bu transfere ilişkin Kasımpaşa ile görüşme hâlinde olduğuna dair haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Unutulmamalıdır ki, kadromuzda yer alan her oyuncumuz bizim için birbirinden değerlidir.

Bu bağlamda, Sabuncuoğlu'nun dün akşam Galatasaray'ın aktif oyuncuları ile ilgili çok kısa aralıklarla paylaştığı haberlerin dışında, Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui isimli oyuncu için kulübüne resmi teklif yaptığı haberi de doğru değildir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, taraftarımızdan ricamız, kulübümüzün kendi kaynakları dışında paylaşılan hiçbir haberi "resmi" bilgi olarak görmemeleri, futbolcularımızın isimlerini, saygınlıklarını ve hem kendi hem de kulübümüzdeki geleceklerini etkileyecek gerçek dışı haberlere itibar etmeyip, kamuoyunda tartışılır hale getirmemeleri yönünde olacaktır.'

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Son dakika: Galatasaray'dan Abdou Harroui, Babel ve Emre Kılınç açıklaması! 'Mizansen...'
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