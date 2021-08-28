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Giriş Tarihi: 28.8.2021 19:12 Son Güncelleme: 28.8.2021 19:26

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK | CANLI

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatayspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Maç öncesi Yeni Malatayspor'un 3 puanı bulunurken Gaziantep FK'nın ise 1 puanı var. Karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Yeni Malatayspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatayspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Maç öncesi Yeni Malatayspor'un 3 puanı bulunurken Gaziantep FK'nın ise 1 puanı var. Karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor'a 5-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, ikinci haftada ise deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.

Gaziantep FK ise ilk hafta Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olurken ikinci haftada ise Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Sadık, Wallace, Semih, Haddadi, Aabid, Mallan, Jospin, Mustafa, Adem, Tetteh.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Hamza Mendyl, Alexander Merkel, Jefferson, Recep, Joao Figueiredo, Sagal.

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Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK | CANLI
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