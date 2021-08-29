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Giriş Tarihi: 29.8.2021

10 kişi de kartal

OGÜN ŞAHİNOĞLU
10 kişi de kartal

Alex Teixeira mükemmel golüyle gözlerin pasını sildi. 48’de ise Salih’in atılmasıyla yerini Necip’e bıraktı. Batshuayi çalışkanlığı ile alkış alırken, siyah-beyazlılar taraftarının desteğiyle zafere uzandı

Alex ve Batshuayi gibi yıldızlarıyla birlikte Karagümrük karşısına çıkan Beşiktaş'ta maçın başından itibaren hücum pres ile rakibi çıkarmama ve Ghezzal üzerinden oyun kurma girişimleri vardı. Batshuayi hücumda ayak basmadık yer bırakmayarak rakip stoperleri yordu. 30'da sahneye çıkan Alex, klasına yakışır bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. İkinci devreye farkı açmak için çıkan siyah-beyazlılarda Salih Uçan'ın kırmızı kartı işleri bozdu. Sahada bir kişi eksik olan Beşiktaş kendi sahasına çekilerek, hızlı hücum arayışlarına girdi. Ghezzal'ın Batshuayi'ye attığı akıl dolu pasta İtalyan Viviano başarılı olunca maç kopmadı. Beşiktaş, Vida ve Josef ile fırsatlar yakalarken, konuk ekip Ahmed Musa ve Pesic ile arayıştaydı. 50 dakika boyunca 10 kişi oynayan siyah-beyazlılar mücadelesini bırakmamanın karşılığını galibiyetle aldı. İlk 3 haftayı 7 puanla kapatan Beşiktaş milli araya da keyifli girmiş oldu.

EN BÜYÜK ALEX BİZİM ALEX!
Alex Teixeira, attığı şık golle taraftarları mest ederken, sosyal medyada Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile karşılaştırıldı. Bu yüzden iki takımın taraftarları arasında sert tartışmalar yaşandı

KLASINI KONUŞTURDU
Alex Teixeira'nın attığı gol usta işiydi. Ceza yayının dışından sağ ayağının içiyle son derece teknik bir vuruş yapan Brezilyalı 10 numara, iki Fatih Karagümrüklü futbolcunun arasından topu gönderdi. Rakip takımın kalecisi Viviano, ağlara giden meşin yuvarlağı sadece seyredebildi.

GHEZZAL: BURASI BENİM EVİM
RACHID Ghezzal, maçın ardından yaptığı açıklamada, kendileri için çok zor bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Cezayirli futbolcu, "10 kişi oynamak özellikle zordu. Şimdi milli takım arası var. Dinlenmek için yeterince fırsatımız olacak" dedi. Beşiktaş'a dönmenin harika bir his olduğunu vurgulayan ve "Burası benim evim" ifadesini kullanan Ghezzal, "Neredeyse 45 dakika sahada 1 eksiktik ama taraftarımızın desteği ile üç puanı aldık. Tribünler muhteşemdi" diye konuştu.

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10 kişi de kartal
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